20.11.2020 17:29 Uhr

Angelo Kelly und seine süße Familie: Hier kommt das Weihnachts-Video 2020!

Weihnachten – die Zeit der Familie, des gemütlichen Beisammenseins mit seinen Liebsten, der Ruhe und der Besinnung auf die wirklich wichtigen Werte im Leben. Eine Zeit der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, die besonders in diesem turbulenten Jahr noch kostbarer ist.

Auf ihrem brandneuen Album fangen Angelo Kelly & Family den Zauber der Weihnacht ein und legen mit „Coming Home For Christmas“ eine stimmungsvolle Sammlung von modernen, als auch traditionellen Weihnachtsklassikern vor. Und auch ihr eigenes Songwriting-Talent haben die Kellys mit drei fantastischen, eigenen Songs mit eingebracht!

Neues Album aus der Pandemiezeit

„Die letzten Monate haben die ganze Welt und natürlich auch uns als Familie vor unglaubliche Herausforderungen gestellt“, so Angelo in einer Mitteilung. „Wir hatten eine große Tournee geplant, die wir aufgrund der momentanen Lage leider auf das nächste Jahr verschieben mussten. Doch man darf niemals die Hoffnung aufgeben oder den Glauben verlieren! Als kleinen Trost für unser Publikum haben wir die Zeit genutzt, um ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen, mit dem wir den Menschen nun die kommende Adventszeit ein wenig versüßen möchten. Die Platte soll ihnen Kraft schenken und sie daran erinnern, wie wertvoll und besonders das Leben ist.“

„Coming Home For Christmas“

Mit „Coming Home For Christmas“ legen Angelo Kelly & Family nun den Nachfolger ihres im Frühjahr veröffentlichten Erfolgsalbums „Coming Home“ vor, mit dem die Formation auf Anhieb den 2. Platz in Deutschland, der Schweiz und Österreich enterte. Doch statt sich auf ihren wohlverdienten Lorbeeren auszuruhen, haben sich Papa Angelo (38), Ehefrau Kira und die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William schon kurze Zeit später wieder ins Studio begeben, um ihr Publikum auf „Coming Home For Christmas“ einzuladen, mit ihnen typisch irische Weihnachten zu feiern.

Auf „Coming Home For Christmas“ vereinen Angelo Kelly & Family viele ihrer Lieblings-Weihnachtslieder, die die Formation in ihrer liebgewonnenen Stilmischung aus Irish Folk, Rock und Pop präsentiert. Auf dem Album befinden sich zusätzlich noch Eigenkompositionen, auf denen sich die Familienband der schönsten Zeit des Jahres widmet und das Fest auf ihre ganz persönliche Weise feiert.

„Schon zu Kelly-Family-Zeiten war Weihnachten immer etwas ganz Besonderes“, erinnert sich Angelo an seine Kindheit zurück. „Die ganze Familie ist im Winter eng zusammengerückt, hat gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und sich auf diese besinnliche Zeit gefreut. Heute genieße ich mit meiner eigenen kleinen Kelly Family ganz besonders diese Jahreszeit, in der die Musik natürlich eine wichtige Rolle spielt.“