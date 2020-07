Montag, 20. Juli 2020 21:10 Uhr

Apache 207: So viel Kohle scheffelt er mit seiner Musik!

Läuft bei ihm! Anders kann man die Karriere von Rap-Überflieger Apache 207 nicht umschreiben. Seit seinem Megahit „Roller“ liefert der 22-jährige Deutsch-Türke einen Hit nach dem anderen. Darüber dürften sich nicht nur seine Fans freuen, sondern auch sein Konto. Laut Expertenschätzung läuft es finanziell nämlich extrem gut für ihn - und dabei er hat noch nicht mal ein Album veröffentlicht!

Das Debütalbum „Treppenhaus“ erscheint zwar erst Ende des Monats, doch bisher veröffentlicht Apache in regelmäßigen Abständen einzelne Singles daraus, die bei Musikplattformen wie Spotify millionenfach gestreamt werden. Und genau so scheffelt er das große Geld.

Quelle: instagram.com

Ein krasser Überflieger

Kleine Rechnung gefällig? Für jede Million Streams bekommt das Label im Schnitt zwischen 3000 und 4000 Euro, wie die „Bild“-Zeitung zusammengerechnet hat. Allein im letzten Jahr wurde seine Musik über 614 Millionen Mal gestreamt – in diesem Jahr 400 Millionen mal. Also wirklich beachtliche Zahlen.

Hier mal ein konkretes Beispiel: Seine Single „Fame“, die am 8. Mai erschien, konnte in den ersten drei Wochen knackige 28 Millionen Streams erzielen. Wenn man bei der Berechnung nun einen Mittelwert von 3500 Euro für je eine Mio. Streams nimmt, dann kommt man bei 28 Millionen Streams auf 98.000 Euro.

Diese Lizenzgebühren würden in diesem Fall an Apaches Label gehen. Wenn der „Roller“-Rapper von seinem Label dann auch noch den marktüblichen Anteil von 25 Prozent bekommen sollte, dann wären das ca. 25 000 Euro.

Quelle: instagram.com

So viel verdient er am Tag

Laut Insider-Schätzungen hat Apaches Label im letzten Jahr mit seiner Musik eine Ausschüttung von mindestens 2 149 000 Euro erhalten. Ach 2020 lief es extrem gut für Volkan Yaman, wie der Rapper bürgerlich heißt: Allein bis Mai 2020 konnte der rappende Schönling mehr als 400 Millionen Streams verzeichnen, was ein nettes Sümmchen von 1,4 Millionen Euro ergibt.

Insider alten es für möglich, dass er mit den neuen Songs seines Albums in diesem Jahr noch auf eine Milliarde Streams kommen könnte. Dabei könnte von einer Ausschüttung von etwa 3,5 Millionen Euro gerechnet werden.

Wer weiterrechnen möchte und sehen will, wie viel Apache an einem Tag verdient, dann gebe 2,1 Millionen Streams in seinen Taschenrechner und kommt auf eine Tages-Ausschüttung von 7350 Euro für das Label, von denen locke einige Tausend Euro pro Tag bei ihm hängen bleiben dürften.