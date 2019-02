Arafat Abou Chaker: So klingt sein Newcomer Baler

Freitag, 8. Februar 2019 11:35 Uhr

Vor wenigen Tagen kündigte Arafat Abou Chaker an, auf seinem neu gegründeten Label „S44“ direkt seinen ersten Künstler vorzustellen. Unterstützung bekommt er von Bushidos ehemaligen Schützling Ali Bumaye.

Seine Neuentdeckung heißt Baler und hat nun seinen neuen Song „Showtime“ auf YouTube vorgestellt.

Quelle: instagram.com

Auf dem YouTube-Kanal „S44“ heißt es:

„Der türkischstämmige Düsseldorfer Baler ist ein echter Newcomer. Durch einen Film über den US-Rapstar „The Notorious B.I.G.“ ließ sich der 21-Jährige zur Musik leiten und fing vor zwei Jahren an zu rappen. Erst nur Freestyles, dann mit Texten auf richtigen Beats und jetzt schließlich im Studio mit professionellen Produzenten. Baler hat gerade seine Berufsausbildung beendet, nun will er sich voll und ganz der Musik widmen. Mit Baler präsentiert euch der Label-Boss offiziell sein erstes neues Signing.“

Die Kommentare zu dem Song sind geteilt. So schreibt einer: „Man kann denken was man will über Arafat, doch sein neuer Künstler sollte nicht dafür bestraft werden. Er verdient wie jeder Newcomer eine faire Chance.“ Es gibt aber auch diejenigen, die nicht überzeugt sind: „Standard Gesamtpaket, inhaltslos, austauschbar.“