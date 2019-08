Ardian Bujupi veröffentlicht seinen neuen Song „Casino“

2011 belegte Ardian Bujupi (28) hinter Pietro Lombardi (27) und Sarah Lombardi (26) Platz 3 bei „DSDS“ und ist auch nach acht Jahren im Musikgeschäft dabei. Am 6. September veröffentlicht er sein viertes Studioalbum „Rahat.

Als Vorbote zum nächste Woche erscheinenden Album „Rahat“ gibt es jetzt seinen neuen Song „Casino“. Heute erschien das wunderschöne Video und der tolle Song „Casino“ von Ardian Bujupi. Der Hitgarant zeigt sich hier sehr nachdenklich und reflektiert und zieht ein Resümee seines Werdegangs.

Denn als Kind kam Ardian Bujupi mit seinen Eltern und seinen Schwestern nach Deutschland, die Familie ließ sich in Heidelberg nieder, wo sie bis heute im Viertel Emmertsgrund wohnt. Ein eher sozialschwaches Viertel im sonst so schicken Heidelberg. Dort machte er sein Abitur und meldete sich danach bei „Deutschland sucht den Superstar“ an. Der Rest ist Geschichte!

Auch wenn es für den Sänger heute gut läuft, weiß er auch wie es ist, wenn man weniger hat. Genau davon handel auch sein Song „Casino“. Dort singt er: „Leben ist wie Casino, geboren wirst du reich oder arm.“

Tourdaten

Neben dem kommenden Album wird Ardian im Winter auf Deutschlandtournee gehen:

28. Nov. 2019 – Hamburg Mojo Club

29. Nov. 2019 – Stuttgart Kulturhau Arena

01. Dez. 2019 – Frankfurt am Main Das Bett

05. Dez. 2019 – Köln Live Music Hall

06. Dez. 2019 – Berlin Musik & Frieden

07. Dez. 2019 – München Technikum

08. Dez. 2019 – Zürich Escherwyss Club