Aretha Franklin: Die Königin ist tot

Donnerstag, 16. August 2018 16:19 Uhr

Aretha Franklin ist tot. Die „Königin des Soul“ starb am heutigen Donnerstag im Alter von 76 Jahren. Das wurde von ihrer Sprecherin Gwendolyn Quinn gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigt. Bei Franklin war vor acht Jahren Krebs diagnostiziert worden.

Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Franklin schwer erkrankt war. Soulsänger Stevie Wonder und der schwarze Bürgerrechtler Jesse Jackson hatten die erkrankte Sängerin gerade noch in ihrem Zuhause in Detroit besucht. Das bestätigte Franklins Sprecherin dem „People“-Magazin. Auch Franklins Ex-Mann Glynn Turman, mit dem sie von 1978 bis 1984 in zweiter Ehe verheiratet war, habe sie besucht.

Aktivisten hatten Mahnwachen und Kirchen Andachten angekündigt. Zahlreiche Prominente schickten Genesungswünsche.

Franklin wurde mit Titeln wie „Respect“, „Chain of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ berühmt. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Soulgesang wurde sie mit 18 Grammys ausgezeichnet. Im Februar 2017 hatte sie ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angekündigt. (KT/dpa)