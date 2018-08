Ariana Grande: Das neue Album ist da – und hier noch „Carpool Karaoke“!

Donnerstag, 16. August 2018 22:26 Uhr

Ariana Grande präsentiert ab Freitag neues Album „Sweetener“ und pünktlich zum Verkaufsstart gastierte sie auch beim legendären „Carpool Karaoke“ mit James Corden!

Mit ihrem neuen Album „Sweetener“ schlägt die 25-Jährige Ariana Grande ein neues Kapitel in ihrer Karriere und ihrem Leben auf. Ausgehend von der ersten Single „No Tears Left To Cry“, die bereits vor einigen Monaten auf Platz drei der amerikanischen Charts landen konnte, arbeitete Ariana mit einem exquisiten Team eine Platte zusammen, hinter der sie zu hundert Prozent stehen kann. Es folgte die grandiose Single „God Is A Woman“ und heizte die Vorfreude bei den Fans weiter an.

Das Album wurde von Pharrell Williams und der schwedischen Hitmaschine Max Martin produziert, letzterer hat bereit für Britney Spears, Katy Perry, The Weeknd etliche Hits kreiert. Jetzt erscheint am Freitag ihr neues Album „Sweetener“ und dürfte zweifellos ein weiterer Meilenstein für die Instagram-Queen (über 125 Millionen Follower) werden.

Seit ihrem Debütalbum „Yours Truly“ in 2013 veröffentlichte Ariana drei Platin-Alben in den USA, zwei davon auf Platz eins. Zusätzlich schoss sie mit knapp 30 Songs in die Billboard-Charts und wurde viermal für einen Grammy nominiert.

Gestern Abend wurde in den USA ihre „Carpool Karaoke“ mit James Corden ausgestrahlt – hier kann man sich die Fahrt der beiden nochmal ansehen.