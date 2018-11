Ariana Grande: Ihr neues ist ihr Lieblings-Musikvideo

Donnerstag, 22. November 2018 08:37 Uhr

Ariana Grandes neues Musikvideo wird ihr liebstes aller Zeiten. Die 25-Jährige wird bald ihr neues Musikvideo zu ihrem Song ‚thank u, next‘ herausbringen. Ein kurzer Trailer zeigt bereits, dass das Thema an Mädchenfilmen wie ‚Girls Club – Vorsicht bissig!‘, ‚Natürlich blond‘ und ‚30 über Nacht‘ inspiriert sein soll.

Fans, die das Video kaum erwarten können, verspricht die Sängerin bereits, dass sich das Warten lohnen wird. „Es wird ganz anders als der Rest, aber ich denke, dass das aus vielen Gründen wahrscheinlich mein bestes Musikvideo werden wird, dass ich jemals machen werde“, twittert die ehemalige ‚Victorious‘-Darstellerin. Sie und ihr Team seien aktuell an der Arbeit, dass Video so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Die hübsche Brünette arbeitet sogar so fleißig, dass sie nach dem Dreh schon keine Stimme mehr hatte.

Quelle: instagram.com

Sie ist total aufgeregt

In einer Reihe von weiteren Tweets erzählt Ari: „Vertraut mir ebenso. Ich habe während des gesamten Drehs gesagt ‚Ab hier geht es bergab lmao. Wir hatten noch nie so viel Spaß und meine Freunde? Und Hannah? Und ihre Crew … sind unglaublich… Ich war noch nie so erschöpft, aber ich bin zu aufgeregt, um zu schlafen. Ich will jetzt euch alles erzählen und zeigen, aber ich kann nicht und ich werde nicht.“ Ein bisschen gedulden müssen ihre Anhänger sich also noch.