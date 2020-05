Ariana Grande & Justin Bieber: Das ist ihre Single „Stuck With U“

Ariana Grande und Justin Bieber haben ihre erste gemeinsame Single auf den Markt gebracht. Die 26-jährigen Musiker nahmen das Charity-Lied „Stuck With U“ auf, von dem die Einnahmen an die Kinder von Ersthelfern gehen werden, die im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front mithelfen.

Lang geplantes Duett

Nur wenige Stunden, bevor der Song am Freitag (08. Mai) veröffentlicht wurde, schrieb Justin Bieber auf seinem Account auf Instagram: „Ich kann nicht beschreiben……… wieeeee froh ich bin, dass wir so lange damit gewartet haben, dieses (Duett zu machen). Dieser Moment bedeutet so viel mehr, als er das jemals hätte tun können, wenn es anders gekommen wäre oder wenn es ein anderer Song gewesen wäre. […] Ein großes Dankeschön an all die großartigen kreativen Köpfe, die an diesem Lied gearbeitet haben @freddywexler @gianstone @iamwhitphillips @skylerstonestreet und an Universal und all unsere Streaming-Partner.“

Justin und Ariana Grande, die mit Scooter Braun beide denselben Manager haben, enthüllten, dass der Erlös der Single an die Kinder von Ersthelfern gehen wird, die von der globalen Gesundheitskrise betroffen sind. Im letzten Jahr taten sich die Popstars bereits für eine gemeinsame Performance im Rahmen von Arianas Show beim Coachella-Musikfestival zusammen.