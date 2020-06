Ariana Grande kommt jetzt mit ganzem Song über ihre Haare

Ariana Grande hat einen neuen Song namens "My Hair" registriert. Der Pop-Superstar soll den Track zusammen mit Victoria Monet und Tayla Parx geschrieben haben, die auch beide bereits an Arianas letztem Album "Thank U, Next" und ihrem berühmten Hit "7 Rings" beteiligt waren.

Star-Produzent Tommy Brown, der ebenfalls an „Thank U, Next“ mitgearbeitet hat, hat nun verraten, dass er an neuer Musik für die Musikerin arbeite.

Der Songwriter erzählte gegenüber „Pop Crave“ von seinen aktuellen Projekten, die unter anderem Arbeiten mit Blackpink beinhalten: „Ich habe ein bisschen mit Blackpink gearbeitet, als ich nach Korea ging. Ich habe Musik dabei, die wirklich, wirklich unglaublich ist. Ich denke, die Welt wird sie lieben.“

Große Hoffnungen

Außerdem hat er neue Songs für Ariana geschrieben. „Und ich habe auch Musik mit Ariana gemacht, einiges davon konnte man online sehen. Wir haben einige unglaubliche, unglaubliche Platten mit beiden Künstlern gemacht. Jetzt gerade ist die Zeit, in der ich am kreativsten bin.”

Ariana hat in diesem Jahr bereits zwei Hit-Duetts veröffentlicht, „Stuck With U“ mit Justin Bieber und „Rain On Me“ mit Lady Gaga. Auf die Doja Cat-Kooperation warten die ebenfalls Fans noch. Ariana Grande hatte erst kürzlich verraten:

„Ich bin besessen von ihr. Ich liebe sie. Ich konnte Anfang des Jahres mit ihr an diesem Song arbeiten, den ich aber für den richtigen Moment aufheben werde.“ (Bang)