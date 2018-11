Ariana Grande kontert Vorwürfe, sie nutze Mac Millers Tod aus

Montag, 26. November 2018 22:36 Uhr

Ariana Grande wurde auf Twitter vorgeworfen, sie nutze den Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller für ihre Zwecke. Die Antwort der Sängerin fiel souverän aus.

Ein Twitter-User hat einen Beitrag, der Ariana Grandes Tribut an Mac Miller zum Gegenstand hatte, wenig schmeichelhaft kommentiert. Er schrieb, Grande „melke“ das Thema („She milkin this shit bruh.“). Die 25-jährige Sängerin antwortete prompt und souverän: „Ich bete, dass du nie mit so etwas umgehen musst und ich wünsche dir Frieden und Liebe.“

i pray you never have to deal with anything like this ever and i’m sending you peace and love. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 25. November 2018

Grandes Freundin Halsey zeigte sich beeindruckt von dieser Reaktion und nannte sie „stilvoll, mitfühlend und samftmütig.“ In Zeiten von Hate Speech und Twitter-Kriegen ist Grandes Antwort tatsächlich außergewöhnlich. Es scheint das neue Credo der Sängerin zu sein, sich stets versöhnlich zu geben. Zuletzt thematisierte sie diese Haltung in ihrer Hit-Single „thank u, next“, einem Dankeschön an ihre Ex-Freunde. (CI)