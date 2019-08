Ariana Grande: Leidet sie in Wahrheit auf der Bühne?

Samstag, 3. August 2019 07:51 Uhr

Der neue ‚Boyfriend‘-Song von Ariana Grande „macht Mut“. Die 26-jährige Sängerin arbeitete auf ihrer neuen Single mit Social House zusammen, die davon handelt, Angst davor zu haben, sich auf eine Beziehung einzulassen.

Auf ihrem Twitter-Account verriet sie: „Also, ich denke, dass dieser Song ein Thema im Leben so vieler Leute beschreibt, die ich kenne! Sie alle wollen Liebe, aber fürchten sich davor, sich festzulegen & haben Probleme damit, jemandem zu vertrauen oder es sich zu erlauben, eine Person voll und ganz zu lieben.“

“ … und das ist die Hölle“

Die Musikerin gab kürzlich zu, dass es die „Hölle“ sei, ihre Songs auf der Bühne zu singen. Die ‚God is a Woman‘-Interpretin antwortete einem Fan auf dessen Kommentar, dass Musik für ihn wie Therapie sei, mit dem jetzt gelöschten Tweet, „Musik zu machen ist heilend. Sie auf der Bühne zum Besten zu geben ist so, als ob man alles noch einmal durchmacht und das ist die Hölle.“

Ihre Fans bestätigten ihr auf Social Media, dass sie mit ihrer ‚Sweetener‘-Tournee nicht weitermachen muss, worauf sie antwortete, dass sie zwar „verwirrt und müde“ sei, das „aber nicht tun wird.“ Auf die Frage eines Fans, ob das Touren gut für ihre Gesundheit ist, erklärte die Beauty: „Ich denke nicht.“ Sie fügte hinzu: „Ganz ehrlich. Es war sehr schwierig. Mir geht [so viel] durch den Kopf und es ist so belastend… aber ich strenge mich sehr an. Ich fühle mich leer und will mehr zu sagen haben / euch bessere Energie geben und derzeit kann ich das nicht.“