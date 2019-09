Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey: Song für „3 Engel für Charlie“

Ariana Grande (26), Miley Cyrus (26) und Lana Del Rey (34) haben sich für einen Song zusammen getan. “Don’t Call Me Angel“ ist der Titeltrack zum kommenden Reboot des Films „3 Engel für Charlie“, mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska in den Hauptrollen.

Ein erster kurzer Teaser für den Song “Don’t Call Me Angel“ wurde auf Instagram veröffentlicht. Der komplette Song und das Musikvideo erscheinen am am Freitag, den 13. September. Aber das kurze Snippet verrät bereits schon einiges.

Film startet im November

In dem Clip laufen Ariana Grande, Miley Cyrus und Lana Del Rey in schwarz gekleidet und mit großen schwarzen Engelsflügeln durch ein opulentes Foyer. Fans, die sich auf den Kinofilm freuen, müssen sich übrigens noch etwas gedulden, Deutscher Kinostart für die „3 Engel für Charlie“ ist am 28. November 2019.

Im Film wird eine neue Generation von Engeln vorgestellt. Mittlerweile ist das Team des mysteriösen Charlie Townsend expandiert und weltweit mit verschiedenen Teams von Agentinnen aktiv. Unterstützt werden die Engel von verschiedenen Bosleys, die neue Aufträge koordinieren und die Einsätze überwachen.