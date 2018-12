Ariana Grande mit unfassbarem Youtube-Rekord

Sonntag, 2. Dezember 2018 11:26 Uhr

Ariana Grande bricht YouTube-Rekord. Die 25-Jährige gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Frauen in ihrer Branche. Bereits ihr neues Album und die dazugehörigen Songs waren weltweit erfolgreich und stürmten die Charts, wie kaum jemand vor ihr.

Nun veröffentlichte sie auch das heiß ersehnte Video zu ihr brandneuen Song ‚thank you, next‘ und brach damit wieder einmal einen Rekord. Am Freitag (30. November) erschien das Musikvideo zu Aris Trennungssong auf YouTube und hätte wohl kaum erfolgreicher sein können: Laut ‚Buzzfeed‘ sahen sich mittels der Premieren-Funktion auf YouTube stolze 829.000 User den Clip sofort bei der Veröffentlichung an.

Eine so große Live-Zuschauerzahl zur selben Zeit habe es noch nie gegeben. Dieser Weltrekord überraschte auch die Gründer der Musikplattform.

68 Millionen Views in knapp 2 Tagen

Auf dem „Team YouTube“-Profil auf Twitter verkündeten sie, dass sich der Ansturm sogar auf die technischen Funktionen ihrer Website ausgewirkt habe: „Das ‚thank u, next‘- Video war so gut, dass es das Internet zerstört hat (oder zumindest die YouTube-Kommentarfunktion verzögert hat.)“ Dass das Video zu Arianas Single so Raketenartig durch die Decke ging, war jedoch zu erwarten: Immerhin war der Song sofort auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts eingestiegen und die Sängerin kündigte bereits seit Wochen Gastauftritte zahlreicher Promis an.

Inzwischen hat der Clip über 68 Millionen Views und das in nur anderthalb Tagen!