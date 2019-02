Ariana Grande: Neues Album bricht Rekorde

Samstag, 9. Februar 2019 13:29 Uhr

Ariana Grande hat einen bahnbrechenden Rekord aufgestellt. Die Musikerin hat nicht nur das mit Spannung erwartete Studioalbum ‘Thank U, Next’ mit 12 Tracks für ihre Fans veröffentlicht, sondern auch ein brandneues Musikvideo für ‚Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored‘.

Der Titel des Albums ist der gleiche wie der einer ihrer neuen Songs, den sie vor einigen Monaten veröffentlichte und in dem sie mit ihren vergangenen Beziehungen aufräumt und reflektiert, was sie aus der Zeit mit ihren Ex-Freunden jeweils gelernt hat. Und das hat sich scheinbar gelohnt!

Quelle: instagram.com

Direkt auf Platz 1

Denn das Album der 25-Jährigen ist fünf Minuten nach der Veröffentlichung direkt auf den ersten Platz der iTunes-Charts geschossen. Wie ‘The Sun’ berichtet, soll das vor ihr noch kein Künstler geschafft haben.

Grande sei so gerührt von dem Erfolg gewesen, dass sie den ganzen Tag geweint habe, so der Star bei ‘Twitter’: „Meine Augen und Lippen sind ganz aufgedunsen vom vielen Weinen. Ich fühle mich erleichtert, überwältigt und dankbar.“

Quelle: instagram.com

Das Album ist der Nachfolger zu ‚Sweetener‘ aus dem Jahr 2018 und die Fans können sich schon jetzt sicher sein, dass die Musikerin auf der neuen Platte einige negative Erlebnisse aus ihrem schweren letzten Jahr verarbeitet hat.