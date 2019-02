Ariana Grande überrascht diese putzige philippinische Boyband

Mittwoch, 20. Februar 2019 22:09 Uhr

Wie süß ist das denn? Pop-Sternchen Ariana Grande (25) bescherte jetzt der philippinischen Boyband TNT einen Auftritt, den die Jungs mit Sicherheit niemals vergessen werden. „Carpool Karaoke“-Moderator James Corden machte es möglich.

Eigentlich sollten Keifer Sanchez, Mackie Empuerto und Francis Concepcion in der „The Late, Late Show with James Corden.“ einen kurzen Gastauftritt haben und den „Dream Girls“-Klassiker „And I Am Telling You I’m Not Going“ performen. Doch bevor die Jungs losträllern durften, teilte der Gastgeber eine süße Anekdote mit dem Publikum.

„Oh mein Gott, Du hast Ariana getroffen!“

Bei seinem ersten Treffen mit TNT waren die Jungs ganz aus dem Häuschen, dass James Corden ihr großes Vorbild Ariana Grande getroffen hat. Demnach waren ihre ersten Worte: „Oh mein Gott, Du hast Ariana Grande getroffen!“

Für ihren Auftritt hatte sich Corden etwas richtig Süßes überlegt: Während die Jungs ihren Song sangen kam plötzlich Ariana Grande höchstpersönlich auf die Bühne, um mit den Grundschülern zu singen. Die Reaktion darauf der kleinen Boyband: Unbezahlbar!