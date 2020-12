11.12.2020 22:10 Uhr

Ariana Grande veröffentlicht Netflix Doku „Excuse Me, I Love You“

Ein erfolgreicher Jahresabschluss für Sängerin Ariana Grande: Die 27-Jährige bekommt ihre eigene Netflix-Dokumentation. Wir verraten, was genau es mit dem Film „Excuse Me, I Love You" auf sich hat.

Beyonce, Travis Scott, Lady Gaga und Taylor Swift haben eins gemeinsam: Genau wie etliche andere Stars, ließen sie sich während einer Tournee von einem Kamerateam begleiten, um später das gedrehte Material auf Netflix zu veröffentlichen. Nun bekommt auch Popstar Ariana Grande ihren eigenen Konzertfilm. Die Dokumentation „Excuse Me, I Love You“ wird am 21. Dezember bei dem streaming Dienst erscheinen und zeigt die Sängerin während ihrer „Sweetener“-Tour.

dec 21st, a year after closing, the sweetener world tour is coming home to u

?@netflix @netflixfilm #excusemeiloveyou pic.twitter.com/8Dl7U5VVXG — Ariana Grande (@ArianaGrande) December 9, 2020

Die Fans haben es bereits geahnt

Vor wenigen Tagen sorgte Ariana bereits für einige Spekulationen: Die 27-Jährige veröffentlichte eine Reihe von Schwarz/Weiß-Bildern auf Instagram und verlinkte Netflix. Unter dem Post diskutierten die Fans und Follower, was es wohl damit auf sich haben könnte. Jetzt ist der sehnlichste Wunsch ihrer Anhänger in Erfüllung gegangen: Die Sängerin bestätigt die Gerüchte rund um einen eigenen Film.

Liebeserklärung an die Fans

Die Dokumentation „Excuse Me, I Love You“ soll vor allem eine Liebeserklärung an ihre Fans sein „Ich wollte euch allen nur dafür danken, dass ihr mir in diesem Leben bereits mehr gezeigt habt, als ich mir je erträumt hätte. Musik zu machen und all dies zu tun, war alles, was ich kannte oder dem ich mich seit sehr langer Zeit beständig voll und ganz hingegeben habe“, teilt Ariana auf Instagram mit.

Trailer „Excuse Me, I Love You“

Sogar ein Trailer wurde bereits veröffentlicht und der zeigt: Neben einer spektakulären Bühnenshow erwarten die Zuschauer auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen und vor allem jede Menge Emotionen.

Erfolgreicher Jahresabschluss für die Sängerin

Erst Ende Oktober veröffentlichte Ariana ihr sechstes Studioalbum „Positions“, vor wenigen Wochen folgte die gleichnamige Single. Sieht ganz so aus, als würde die Sängerin das merkwürdige Jahr 2020 ziemlich erfolgreich abschließen und für die Fans fühlt es sich wahrscheinlich jetzt schon an wie Weihnachten. (AB)