Ariana Grande veröffentlicht neues Live-Album

Ariana Grande hat gerade ein neues Live-Album veröffentlicht. Die ‚No Tears Left To Cry‘-Sängerin hat ihren Fans damit nun ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk beschert.

Am Sonntag spielte sie das 100. und letzte Konzert ihrer ‚Sweetener‘-Tour im ‚The Forum‘ in Los Angeles und zur Feier des Tages veröffentliche sie ein Live-Album mit allen 32 Tracks, die sie auf der Tour gespielt hat. Die Platte trägt den Titel ‚k bye for now‘ und ist für Ari die vorläufige Verabschiedung in eine etwas ruhigere Weihnachtszeit, in der sie sich vom monatelangen Konzert-Rummel erholen kann.

Quelle: instagram.com

Hier kündigte sie es an

In einem Tweet verkündete sie ihren Fans die frohe Botschaft und schrieb: „Danke euch. Tschüss fürs Erste. Das neue Album ist jetzt raus.“

Auf der Platte sind Live-Aufnahmen von den Konzerten aus den bekanntesten Städten der Welt wie London, Copenhagen, Nashville oder New York zu hören und die Sängerin produzierte dabei ihre Vokals sogar selbst.

Diese Songs sind auch mit drauf

Sowohl ihre Hits wie ‚Thank U, Next‘ und ‚Sweetener‘ von ihren letzten Alben als auch ihr Cover des Songs ‚My Heart Belongs To Daddy‘ von Cole Porter sind auf der Platte enthalten. Das Album kann nun auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden.