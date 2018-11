Ashley Tisdale hört Stimmen

Donnerstag, 8. November 2018 17:23 Uhr

Wenn man Stimmen im Kopf hört, dann ist das eigentlich kein Grund zur Freude, außer es ist die neue Single von Ashley Tisdale (33): Die heißt nämlich „Voices in my Head“ (zu deutsch: Stimmen in meinem Kopf).

Knackige neun Jahre ist es jetzt her, dass der blonde „High School Music„-Star das letzte Mal Musik auf den Markt gebracht hat. In der Zwischenzeit ist viel im Leben von Ashley passiert: So nahm sie sich nach zwei recht erfolgreichen Alben eine Auszeit vom Show-Biz, fand zu sich selbst und heiratete die Liebe ihres Lebens – Christopher French.

„Muss diesen Song ständig hören“

Jetzt, wo sie wieder Kraft getankt hat, meldet sie sich mit ihrer neuen Single „Voices in my Head“ zurück und ihre Fans lieben es: „Es ist total schön. Wir haben dich vermisst“ schreibt beispielsweise Fan. Ein anderer schreibt: „Ich kann nicht aufhören, diesen Song ständig zu hören.“

Fans können sich freuen, denn das ist nur der Anfang: In diesem Jahr soll nämlich ein komplettes Album kommen, das den Namen “Symptoms” trägt.