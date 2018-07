Ashley Tisdale mit neuem Plattenvertrag

Samstag, 28. Juli 2018 17:08 Uhr

Ashley Tisdale hat einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Die ‘High School Musical‘-Darstellerin veröffentlicht ihr drittes Album ‘Symptoms‘, das Ende dieses Jahres erscheint, unter dem neuen Musiklabel Big Noise.

An der Platte arbeitete sie mit Goldfinger-Frontman John Feldmann zusammen. „Ich bin schon so aufgeregt wegen des neuen Albums. Ich war in den letzten vier Jahren immer mal wieder im Studio. Durch die Zusammenarbeit mit John Feldman konnte ich das wohl authentischste Album machen. Ich habe bei jedem Lied auf der Platte mitgeschrieben und es ist sehr persönlich für mich. Ich freue mich so darauf, es mit allen zu teilen!“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sängerin.

Letztes Album kam 2009

John fügt hinzu: „Es war eine außerordentliche Freude, mit Ashley an diesem Album zusammen zu arbeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Welt es hört… Wir haben mit ein paar großartigen Liedschreibern zusammen gearbeitet und ich bin überzeugt, dass die neuen Jahre Wartezeit zwischen den Alben es wert waren!“ Ashleys letztes Album ‘Guilty Please‘ kam 2009 auf den Markt.