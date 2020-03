Aura Dione schockt mit diesem krassen Betrüger-Text

Das Leben hat viele einprägsame Momente zu bieten, einige gut, andere schlecht. Und manche einfach nur beschissen. Aura Dione versucht, einen solchen Moment in ihrem neuen Song „Colorblind“ zu verarbeiten.

Er handelt von der Erkenntnis, dass die Person, mit der du in einer Beziehung bist, der du tiefe Liebe und blindes Vertrauen entgegenbringst – dich betrogen hat. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern regelmäßig. Es ist der Moment, in dem Auras Welt „Colorblind“ wird.

„Er ist echt, Hardcore und sanft“

„Ich will wissen, wo deine Hände waren/ Ich will wissen, was deine Augen gesehen haben/ Gingst du zwischen ihre Beine und hast sie dir von nahem angesehen / Wann hat das alles angefangen“– der Song fängt die Geschehnisse in Echtzeit ein und macht uns zu Zeugen des Momentes, in dem Aura ihren Partner mit der schockierenden Entdeckung konfrontiert.

Die emotional rohen Lyrics mit einer wunderschön reduzierten Streicherorchestrierung kontrastierend, ist „Colorblind“ das bewegende Porträt einer Frau, die realisiert: was auch immer sie bietet – es wäre nie genug: „Wenn es nur Pussys sind, hinter denen du her bist / Bon appétit / All you can eat /Vielleicht wirst du es danach noch bekommen/ aber wird es jemals wieder so süß schmecken?“.

„Ich erinnere mich an das Gefühl, als ich realisierte, dass mein Ex andere Liebhaberinnen hat – der Schmerz in meinem Bauch, das zerbrochene Vertrauen und wie komplett schutzlos ich mich fühlte“, kommentiert Aura.

„’Colorblind’ handelt davon, die Farben meines inneren Regenbogens zu verlieren und die Welt plötzlich nur noch schwarz und weiß zu sehen… Du siehst die Person vor dir, die du liebst und mit der du dein Leben verbringen willst. Doch wie durch schwarze Magie gerät ein Dorn in ihr Auge und sie sehen nur noch pinke Ladys überall, Pussys und Spaß…“

Das Resultat ist ein Song, der in vielerlei Hinsicht heraussticht: „Er ist echt, Hardcore und sanft und schmerzhaft schön“, schließt Aura Dione.