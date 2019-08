Ava Max: Das ist ihr neuer Song „Torn“

Die vom „V Magazine“vielleicht noch etwas voreilig als neue “Princess of Pop“ betitelte Ava Max hat schon im letzten Jahr mit ihrer Single „Sweet But Psycho“ als Newcomerin riesige Erfolge feiern können.

Nun geht sie einen Schritt weiter – Sie ist unter anderem neben Größen wie Lizzo und Billie Eilish für die diesjährigen MTV VMAs in der Kategorie „Best New Artist“ nominiert. Pünktlich zum Start bringt sie nun ihre neue Single „Torn“ heraus, die sich in gewohnter Manier mit dem Thema der Liebe auseinandersetzt und zeigt, wie nah Liebe und Hass sich sind.

Zwischen Liebe und Hass

„Liebe und Hass sind zwei der stärksten Emotionen, die wir in Beziehungen empfinden“, erklärt Ava. „’Torn’ erkundet das Ringen zwischen ihnen – ein Gefühl, das wir alle kennen. Ich freue mich so sehr, meine neue Single mit der Welt zu teilen! Haltet die Augen offen nach dem Video, das bald erscheint…“

Quelle: instagram.com

„Torn“ folgt auf Avas jüngste Veröffentlichungen „Freaking Me Out” und „Blood, Sweat & Tears” sowie ihr Feature auf AJ Mitchells neuer Single „Slow Dance”. Ava hat ihren Pop-Status mit dem international vielfach ausgezeichneten Hit „Sweet but Psycho” zementiert, der auch in Deutschland Platz 1 erreichte und Platin-Status hat. Bislang über 650 Millionen Mal gestreamt, wurde auch das offizielle Musikvideo bereits knapp 410 Millionen Mal angesehen. Daneben brachte ihr der Song u.a. ihre erste Nominierung bei den Teen Choice Awards ein (als „Choice Pop Song”), wo sie außerdem als „Choice Summer Female Artist” nominiert wurde.