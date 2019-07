Ava Max lieferte den erfolgreichsten Song des ersten Halbjahres

Mittwoch, 3. Juli 2019 12:43 Uhr

Wer hat bei den „Hits des Jahres“ im ersten Halbjahr 2019 die Nase vorn? Wie eine Auswertung von GfK Entertainment zeigt, kam hierzulande kein Song besser an als „Sweet But Psycho“ der Senkrechtstarterin Ava Max. Auch in Österreich und Belgien war der Ohrwurm zwischen Januar und Juni die absolute Nummer eins; in der Schweiz landet er an dritter Stelle.

Aus dem tiefsten Süden der USA bis auf Rang zwei der deutschen Halbjahres-Hitliste hat es Lil Nas X mit seinem Country-Rap-Titel „Old Town Road“ geschafft. Noch mehr HipHop serviert Überflieger Capital Bra, dessen Tracks „Benzema“ (drei) und „Prinzessa“ (vier) vor DJ Robin Schulz und Sängerin Erika Sirola („Speechless“, fünf) stehen.

Der „Oscar“-prämierte Filmsong „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper erreicht Rang sieben – und war mit Top-Halbjahres-Positionen in der Schweiz (eins), Portugal (zwei) und Frankreich (drei) eines der europaweit am meisten nachgefragten Lieder.

Rammstein bislang am erfolgreichsten

Im Album-Segment haben Rammstein („Rammstein“) nicht nur den erfolgreichsten Start einer Band in diesem Jahrtausend hingelegt, sondern führen nun auch mit komfortablem Abstand die deutschen Halbjahres-Charts an. Die weiteren Medaillen schnappen sich Udo Lindenberg („MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“) und Herbert Grönemeyer („Tumult“). Beide Platten erschienen bereits 2018. Die Powerfrauen Andrea Berg („Mosaik“) und Sarah Connor („Herz Kraft Werke“) runden die Top 5 ab.

