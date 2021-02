Ava Max: So sexy tanzt sie durch das „My Head & My Heart”-Video

26.02.2021 14:31 Uhr

Ava Max hat ein explosives Musikvideo zu ihrer aktuellen, clubtauglichen Single „My Head & My Heart“ veröffentlicht. In dem Video nimmt uns das globale Pop-Phänomen mit auf eine rasante, aufregende Reise voller Tanz und Lebensenergie.

Pop-Sensation Ava Max sagt über das Video zu „My Head & My Heart”: „Auf der Liste meiner bisherigen Lieblingsvideos rangiert es ohne Zweifel ganz oben. Ich denke, meine Fans werden erstmals mein wahres Ich auf dem Bildschirm sehen und wir legen gerade erst so richtig los. Kommt und TANZT mit mir!“

#LäuftBeiIhr

Avas letzte US-Platin-Single „Kings & Queens” rangiert derzeit auf #2 der amerikanischen „Hot AC“-Charts, nachdem es dort zuvor sieben Wochen in Folge #1 belegt hatte. In Deutschland peakte der Song auf Platz 16, hat Gold-Status und steht weltweit bei 848 Millionen Streams.

Ava Max ist die Tochter albanischer Einwanderer und arbeitet seit der Grundschule unermüdlich an der Erfüllung ihres Traums. 2018 katapultierte sie sich mit „Sweet but Psycho“ auf die Weltbühne. Der Song belegte auch in Deutschland Platz 1 der Charts und steht international bei über 2,1 Milliarden Streams.

Eine kometenhafter Aufstieg

Avas rasanter Aufstieg zum Pop-Superstar wurde mit den Gold-ausgezeichneten Singles „So Am I” [806 Millionen weltweite Streams], „Salt” [1,5 Milliarden weltweite Streams], „Kings & Queens” [678 Millionen weltweite Streams] und „Who’s Laughing Now” [225 Millionen weltweite Streams] weiter befeuert. Inmitten all dieses Trubels stellte sie ihr Debütalbum Heaven & Hell zusammen, das im September 2020 erschien und Platz 7 der deutschen Charts erreichte.