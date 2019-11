„Bachelor in Paradise“: Filip Pavlovic wird jetzt Gangster-Rapper

Bei „Bachelor in Paradise“ warf er letzte Woche freiwillig das Handtuch, für Kandidat Filip Pavlovic (25) war einfach nicht die richtige Frau dabei. Offiziell ist der unterhaltsame Hamburger nach wie vor Single und schraubt deswegen weiterhin an seiner Karriere.

Filip Pavlovic betritt nun neues Terrain, er wagt einen Versuch als Rapper. Auf Instagram kündigte er seinen ersten Song an, der den vielversprechenden Titel „Benz AMG in weiß“ trägt. Aber kann der 25-jährige überhaupt rappen?

So hört es sich an

Wie sich das musikalische Werk anhört, davon präsentierte Filip auf seinem YouTube-Kanal eine kleine Kostprobe und nun ja, aktuell wäre das noch ausbaufähig – Capital Bra muss sich momentan also noch keine Sorgen um seinen Status machen. Aber was nicht ist, kann schließlich noch werden!

Mit einem Mix aus Gesang und Rap will Filip die Charts aufmischen, dafür ist er in ein professionelles Tonstudio gefahren und hat seinen Song aufgenommen. In seinem YouTube-Video nimmt er seine Follower mit zu den Aufnahmen und zeigt ihnen, wie „Benz AMG in weiß“ entstanden ist.

Dort beweist er auch sein Können und rappt Zeilen wie: „Mutterficker ich bin Rapper und ich komme jetzt zu Schlecker!“ Das lassen wir nun einfach mal so stehen…