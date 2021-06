Backstreet Boys haben Auftritt bei Super Bowl-Halbzeitshow abgelehnt

11.06.2021 21:26 Uhr

Die Backstreet Boys lehnten die Chance ab, bei der ikonischen Super Bowl-Halbzeitshow aufzutreten.

Die „I Want It That Way“-Hitmacher sangen die US-Nationalhymne beim NFL-Spiel 2001 in Tampa, Florida, während *NSYNC, Aerosmith und Britney Spears bei der Halbzeitshow auftraten.

Nick Carter hat nun verraten, dass das Event jedoch auch ganz anders hätte ablaufen können, da auch ihnen einer der Halbzeitshow-Auftritte angeboten wurde.

Nationalhymne bevorzugt

Carter erklärte gegenüber „Entertainment Tonight“: „Es ist interessant, weil uns die Möglichkeit angeboten wurde, zur Halbzeit beim Super Bowl aufzutreten und zwar in Tampa, meiner Heimatstadt. Zu der Zeit, als wir aus der Ära kamen, liebten wir die Whitney-Houston-Interpretation der Nationalhymne. Und wir hatten die Wahl und wir haben die Halbzeit verpasst. Aber es war für alle eine unvergessliche Erfahrung. Und alle konnten [die Bühne] teilen und *NSYNC hat zur Halbzeit einen großartigen Job gemacht und ich würde sagen, dass wir auch bei der Wiedergabe der Nationalhymne einen wirklich guten Job gemacht haben.“

Nick hofft jedoch, dass der Gig den Backstreet Boys in der Zukunft wieder angeboten wird und würde es „ziemlich cool“ finden, wenn sie sich wie ursprünglich geplant die Bühne mit *NSYNC teilen könnten.