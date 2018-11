Backstreet Boys: Neues Album kommt im Januar

Freitag, 9. November 2018 17:10 Uhr

Die Backstreet Boys kündigten heute ihr neues Album an! „DNA“ erscheint am 25. Januar 2019. Es ist das bereits 10. Studioalbum der Band. Mit der Ankündigung veröffentlicht die Band außerdem ihre neue Single „Chances“, geschrieben von Hitmaschine Ryan Tedder und Überflieger Shawn Mendes (siehe Clip 2 unten!).

Ab dem 11. Mai 2019 werden die Backsteet Boys ihre „DNA World Tour“ starten – ihre größte Arena Tour seit 18 Jahren. Drei Monate lang wird die Band durch ganz Europa und Nordamerika touren und dabei in Hannover, Mannheim, München, Berlin und Köln Halt machen. Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 16. November 2018 um 10:00 Uhr. Wie die „DNA“ der Boys für das neue Album perfekt harmoniert, zeigt das Announcement Video.

„Als wir diese Band vor 26 Jahren gründeten, mussten wir im Verlauf aller Hochs und Tiefs lernen, dass es nicht um uns als Einzelpersonen geht, sondern um das Beste für Gruppe“, sagt Howie D. „Das liebe ich an diesem Album“, fügt Kevin Richardson hinzu.

„Wir konnten alle unsere persönlichen Einflüsse und Styles in ein stimmiges Werk zusammenfügen. Diese Songs repräsentieren uns als Individuen und als Band. Es ist unsere DNA. Wir sind sehr stolz darauf.“ „Unsere Reise geht weiter und es gibt noch so viel zu tun“, sagt Brian Littrell. „Wir leben das nächste, noch unerzählte Kapitel und das ist aufregend.“

Resident-Shows in Las Vegas

Nachdem die Backstreet Boys 14 Monate lang zumindest in Las Vegas neue Rekorde aufgestellt und wieder gebrochen haben, endet ihre Show „Backstreet Boys: Larger Than Life“ schließlich am 27. April 2019.

„Vegas war unglaublich und die nächsten Auftritte werden ein Fest sein“, so Howie. „Danach ist es wieder an der Zeit, unsere Fans auf der ganzen Welt zu besuchen.“

Deutschland Termine

21. Mai 2019 – Hannover – TUI Arena

25. Mai 2019 – Mannheim – SAP Arena

27. Mai 2019 – München – Olympiahalle

28. Mai 2019 – Wien – Stadthalle

29. Mai 2019 – Berlin – Mercedes Benz Arena

20. Juni 2019 – Köln – Lanxness Arena

21. Juni 2019 – Zürich – Hallenstadion