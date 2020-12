09.12.2020 19:05 Uhr

Barry Gibb von den Bee Gees über Ruhm und „Ultra-Ruhm“

Barry Gibb fühlte sich auf dem Höhepunkt des Ruhms der Bee Gees wie „im Auge eines Hurrikans“.

Die einst ikonische Gruppe mit Barry, Robin und Maurice Gibb wurde in den späten 60er-Jahren als Teeniestars weltweit bekannt und konnte sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere Ende der Siebziger vor Fans kaum retten. Sie galten mit ihrem einzigartigen Falsett-Gruppengesang als Wegbereiter der Disco-Welle.

Ruhm bleibt unberechenbar

Heute räumt Barry ein, dass die Gruppe nicht auf den Druck von Ruhm und Erfolg vorbereitet war und erinnert sich daran, wie schwer diese Zeit gewesen ist. Er erklärte nun gegenüber der britischen Zeitung ‚The Guardian‘: „Es gibt Ruhm und es gibt Ultra-Ruhm und es kann zerstören. Du verlierst deine Perspektive, du bist im Auge eines Hurrikans und du weißt nicht, dass du da bist. Und du weißt nicht, was morgen ist, du weißt nicht, ob das, was du spielst, ein Hit wird oder nicht. Und wir waren Kinder, das darf man nicht vergessen.“

„Die beste Zeit unseres Lebens“

Die Bee Gees führten die Charts weltweit mit ihrer Single ‚Massachusetts‘ aus dem Jahr 1967 an. Robin, der bereits im Mai 2012 an Leber- und Nierenversagen aufgrund von Darmkrebs verstarb, sang damals den Lead-Gesang und der Erfolg der Platte veränderte die Gruppendynamik. Barry erinnert sich: „Bevor wir berühmt wurden, waren es die besten Zeiten unseres Lebens. Es gab keinen Wettbewerb. Es war egal, wer was sang. Als wir unsere erste Nummer eins, ‚Massachusetts‘, hatten, sang Robin die Lead-Stimme und ich glaube nicht, dass er jemals darüber hinweggekommen ist. Er hatte nie das Gefühl, dass danach jemand anderes singen sollte.“

Vier Brüder

Der Dritte im Bunde, Maurice Gibb, starb bereits 2003 an den Folgen einer Darmoperation.

Andy Gibb, der jüngste Bruder, war nie Mitglied der Band, hatte aber mit Unterstützung seiner Brüder eine eigene Solokarriere verfolgt – mit eher mäßigem Erfolg. 1988 starb er in Folge einer Herzmuskelerkrankung im Alter von von 30 Jahren. (Bang/PV)