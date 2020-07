Freitag, 17. Juli 2020 20:33 Uhr

Baseballs-Premiere: Alter Gassenhauer – frisch aufpoliert!

Die Baseballs, die erfolgreichsten Rock’n’Roller Deutschlands, reisen zurück in die 80er Jahre! Und erinnern an einen sehr fröhlichen Welthit.

Vielleicht waren sie aber auch nie wirklich weg, sind sie doch für ihr 2017er Jubiläumsalbum „The Sun Sessions“ gute 2,5 Jahre von Moskau bis Singapur unterwegs gewesen und haben den ersten zehn Jahren ihrer turbulenten Bandhistorie ein pomadiges Sahnehäubchen aufgesetzt.

Bereits ihr Debüt „Strike!“ (2009) war weit mehr als das – they knocked it out of the park: das Album heimste in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 8x Platin ein und chartete in mehreren europäischen Ländern auf Platz 1. Es folgten fünf weitere Erfolgs-Alben, ausverkaufte Tourneen rund um den Globus und prestigeträchtige Preise und Auszeichnungen. Nun arbeitet die Band mit Hochdruck am verflixten siebten Album. „Hot Shots“ wird am 18. September 2020 erscheinen.

„Don’t Worry Be Happy“

Damit holen The Baseballs Hits der 80er im Rock’n’Roll Sound zurück in die Zukunft! Einen ersten Vorgeschmack, was da auf sie zu rast, bekommen die Fans bereits am heutigen 17. Juli 2020. Mit ihrer ersten Single „Don’t Worry Be Happy“, dem 1988er Bobby-McFerrin-Klassiker, veröffentlichen The Baseballs einen Song, der wie kaum ein anderer zur Band passt:

Egal was kommt, wir bleiben optimistisch! Jetzt erst recht!

Tourdaten 2021

22.04.21 Köln, Live Music Hall

25.04.21 München, Muffathalle

29.04.21 Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

06.05.21 Hamburg, Docks

07.05.21 Leipzig, Täubchenthal

08.05.21 Kaiserslautern, Kammgarn

09.05.21 Hannover, Capitol

11.05.21 Frankfurt/M., Batschkapp

12.05.21 Berlin, Astra

13.05.21 Nürnberg, Hirsch

14.05.21 Dortmund, Warsteiner Music Hall