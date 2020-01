Beastie Boys: Bewegende Doku bei Apple TV+

Die Karriere der Beastie Boys kommt als Dokumentation raus. Die amerikanische Rap-Gruppe hatte vor über einem Jahr ihr ‚Beastie Boys Book‘ herausgebracht. Darin blicken Michael ‚Mike D‘ Diamond und Adam ‚Ad-Rock‘ Horovitz, die nach dem tragischen Krebs-Tod ihres Bandkollegen Adam ‚MCA‘ Yauch im Jahr 2012 nur noch zu zweit sind, auf ihre Vergangenheit und ihren Weg in der Musikbranche zurück.

Doch nun setzen die beiden noch einen drauf! Denn wie ‘Apple’ berichtet, hat Star-Regisseur Spike Jonze das Leben der beiden dokumentiert und wird die Doku am 24. April auf ‘Apple TV+’ veröffentlichen. Schon drei Wochen vorher, am 3. April, gibt es in IMAX-Kinos die Premiere von ‘Beastie Boys’. So berichtet die Website ‘Hiphop.de’: „Die beiden verbliebenen ‚Beastie Boys‘ Mike D und Ad-Rock haben am Script der Doku mitgeschrieben. Die persönliche Note schlägt sich auch in dem nun veröffentlichten Teaser nieder.“

Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ sagt Horovitz einmal: „Ich denke, wir können alle auf Dinge zurückblicken, die uns erschaudern lassen. Ja, da gibt es ein paar sch**ß Sachen, die wir gemacht und gesagt haben, aber wir haben auch viele wirklich großartige Sachen als Freunde und als Band gemacht, die geblieben sind und einiges an guter Musik. Aber ja, es gibt auch Dinge, die uns peinlich sind.“

Eine der erfolgreichsten Hip Hop Bands

Diamond fügt hinzu: „Wir waren Kinder, gingen noch zur High School und es gab vielleicht ein oder zwei andere Kinder in der Schule, die Rap-Musik mochten. Es war so neu. Als wir uns gefunden haben, passierte all das und wir steckten so tief drin. Es war ein Geheimnis in der Schule. Und wenn du ein Kind bist, denkst du nicht an morgen. Mit den ganzen Klatschzeitschriften war das eine interessante Zeit.“

Die Beastie Boys waren eine der ersten und erfolgreichsten Hip-Hop-Bands aller Zeiten. Sie stammen aus New York City. Sie fingen 1979 zunächst als Hardcore-Punk-Band „The Young Aborigines“ an. Nach dem Tod von Gründungsmitglieds Adam Yauch im Mai 2012 lösten sie sich auf.

Im Mai 2016 starb Gründungsmitglied John Berry im Alter von nur 52 Jahren an Demenz.