13.12.2020 19:00 Uhr

Beatrice Egli über ihren wahren Freund

Beatrice Egli ist aus der Schlager-Welt nicht mehr wegzudenken und das hat sie besonders einem Mann zu verdanken.

Und nein, es handelt sich nicht um Dieter Bohlen, obwohl der eigentlich Eglis Weg zum musikalischen Erfolg ebnete. 2013 wurde sie bei „DSDS“ von den Zuschauern zur Siegern gewählt, arbeitete danach mit Bohlen zusammen. Doch mit dem hat sie heute gar keinen Kontakt mehr.

Stattdessen ist sie jemand ganz anderem dankbar, nämlich Schlagerlegende Roland Kaiser (68). Er nahm die 32-Jährige schon während ihrer Anfänge in der Branche sofort unter seine väterlichen Fittiche. „Wo sich andere Kollegen noch gedacht haben: ,Na schauen wir mal, wie lange die bleibt‘, stand er mir mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist heute noch so“, erzählte sie kürzlich der schweizerischen „Kronen“-Zeitung.

„Die Menschen müssen gehört werden“

Kürzlich schloss sich Egli auch dem Aufruf ihres Schlager-Papas an, sich mehr für die stark geschädigte Künstler-Branche in Zeiten von Corona einzusetzen. „Wir stehen ein für ganz viele Menschen, die vielleicht nicht gehört werden. Es geht um Millionen von Menschen, die vielleicht nicht gehört werden, aber gehört werden müssen“, erklärte sie auf Instagram. „Seid so laut wie möglich, um wieder eine Chance und eine Perspektive für die ganze Branche zu bekommen“, rief sie Kollegen und Fans gleichermaßen auf.

Aufruf zur Hilfe

Roland Kaiser hatte unter anderem gemeinsam mit Campino von den Toten Hosen am 29. Oktober bei einem großen Protest in Berlin teilgenommen und nutzte ebenfalls seine Social Media Kanäle, um auf die Krise aufmerksam zu machen und um finanzielle Unterstützung vom Staat einzufordern. Via Instagram schrieb der Star der „Kaiser-Mania“ vor einigen Wochen: „Ich habe keine Angst um mich. Weder, wenn ich auf der Bühne stehe noch sonst. Ich habe Angst um die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf Tour zusammenarbeite. Um die vielen Dienstleister, die zu unserer Branche gehören. Und um die jungen Künstlerinnen und Künstler am Anfang ihrer Karriere ohne finanzielles Polster. Was soll aus ihnen allen werden?“

Enge Freunde in der Musik-Branche?

Und wie sieht es eigentlich sonst so mit engeren Freundschaften in der Schlager-Welt aus? Auch diese Frage beantwortet Egli im Zeichen der Zeit. „Ich finde, dass uns Corona im Geiste doch alle ein bisschen näher hat zusammenrücken lassen. Weil wir im selben Boot sitzen. Für niemanden von uns ist diese Zeit einfach.“