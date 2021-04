Bebe Rexha: Neue Single „Sabotage“ als Vorbote zum neuen Album

16.04.2021 20:45 Uhr

Bebe Rexha verkündete, dass ihr zweites Album "Better Mistakes" bald erscheinen wird und brachte ihre Single 'Sabotage' auf den Markt.

Die „I Got You“-Sängerin wird den Nachfolger ihres „Expectations“-Debütalbums von 2018 am 7. Mai veröffentlichen. Bebe teilte das Artwork ihrer neuen Platte über ihre Social Media-Plattformen und brachte am Freitag (16. April) zudem ihre neue Single „Sabotage“ heraus.

Die Veröffentlichung des Liedes folgt auf Rexhas vorherige Veröffentlichung der zwei Singles „Baby, I’m Jealous“ mit Doja Cat und „Sacrifice“. Für die Trackliste der brandneuen LP wurden zahlreiche Kollaborationen mit einigen großen Stars der Musikbranche bestätigt, inklusive Travis Barker, der auf dem ersten „Break My Heart Myself“-Track der Platte zu hören ist.

Alle wollen mit Beba Rexha zusammenarbeiten

Rick Ross kollaborierte mit Bebe Rexha auf dem Song „Amore“, Lil Uzi Vert auf „Die for a Man“ und Ty Dolla $ign und Trevor Daniel arbeiteten mit der Schönheit an „My Dear Lov“‚ zusammen. Die 31-jährige Sängerin hatte vor kurzem enthüllt, dass die COVID-19-Pandemie die Veröffentlichung ihrer neuen LP aufschob, sich das Warten jedoch lohnen wird.

Testimonial für Deichmann

Übrigens: Überfliegerin Bebe Rexha ist Testimonial für eine Kooperation von Puma und Deichmann. Unter dem Motto #WhateverSuitsYou wird sie das Gesicht der neuen Kampagne, die jetzt bei der Ladenkette online und europaweit in ausgewählten Deichmann-Filialen startet. Mit insgesamt fünf exklusiven Produkten, zwei Sneakern und drei Taschenmodellen, entstand jetzt die kleine Power-Kollektion.

Die Capsule-Kollektion von Puma und Deichmann umfasst fünf Modelle aus Schuhen sowie Taschen. Preislich liegen die Modelle zwischen 14,99 und 49,99 €.

(Bang/KT)