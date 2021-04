Bei Michael Jackson daheim wurde Kanye West gehört

Bei Michael Jackson daheim wurde Kanye West gehört

19.04.2021 12:16 Uhr

Paris Jackson spricht über die bedeutende Rolle, die ihr Vater Michael Jackson für ihre Musik spielt.

Die junge Sängerin brachte Ende letzten Jahres ihr Debütalbum auf den Markt, die Indie-Folk-Platte „Wilted“. Auch wenn diese auf den ersten Blick keine Ähnlichkeiten mit der Popmusik ihres Vaters hat, verrät die 23-Jährige nun, wie der „Thriller“-Star ihr Werk trotzdem geprägt hat.

Wie Kreativität den Nachwuchs beeinflusst

„Ich glaube, dass er in gewisser Weise immer alles beeinflussen wird, das ich tue, ob unbewusst oder bewusst. Ich war die ganze Zeit von dieser Kreativität umgeben, also bin ich sicher, dass ich viel davon gelernt habe“, erklärt Paris Jackson.

Im Interview mit der Zeitung „The Evening Standard“ verrät die Künstlerin, dass ihr Haus stets voller Musik war, als die Ikone noch lebte.

Macaulay Culkin ist großer Fan von Paris Jackson

„Wir hörten Kanye West zuhause an. Ich sang stets, als ich aufwuchs. Es war cool, den Ausdruck auf dem Gesicht meines Vaters zu sehen, als ihm klar wurde, dass ich hohe Töne erreichen und harmonisieren konnte“, offenbart sie.

Einen großen Fan hat Paris in ihrem Taufpaten Macaulay Culkin. Der „Kevin – Allein zu Haus“-Star sei eine „große Stütze“ für sie. „Sein Musikgeschmack ist wirklich cool. Er hört Sachen wie Devendra Banhart und The Orwells an. Wenn ich also ähnliche Sachen mache, schicke ich es ihm stets“, erklärt sie. (Bang)