Bella Thorne: Wilde Knutscherei mit Pornodarstellerin

20.02.2021 20:25 Uhr

Bella Thorne sorgt mal wieder für Furore im Netz - und zwar mit einer sehr heißen Knutscherei zwischen ihr und Pornostar Abella Danger. Die leidenschaftliche Szene entstand während des Drehs für Dangers Musikvideo zu ihrem neuen Song "Shake It".

Die Schauspielerin wird von Abella vor laufender Kamera mit Erdbeeren und Trauben „gefüttert“, während sie bei Kerzenschein eng umschlungen in einem Pool rummachen. Bella und Abella zogen sich für den sexy Clip winzige Bikinis an, die sie mit passendem Goldschmuck kombinierten.

Bella Thorne, die auch einen OnlyFans-Account besitzt, lässt sich erstmal genüsslich eine Erdbeere schmecken, bevor sie Abella dann auf ziemlich erotische Weise innig küsst. Später heiratet das Paar in dem schlüpfrigen Video auch noch und tummelt sich dafür in einem Bett in einer Hochzeitssuite, natürlich in knapper weißer Spitzenwäsche.

Besonderes Geschenk für ihre Fans

Vor der Veröffentlichung ihres Songs am Freitag postete Bella noch mehr Ausschnitte aus dem Clip auf Instagram. „Mein Mädchen ist einfach zu viel #SHAKEIT“, schrieb die 23-Jährige und fügte hinzu: „Ich hatte so viel Spaß bei der Regie.“

Sie versprach ihren Fans außerdem, sie würde „etwas Besonderes hinter den Kulissen von ihr und Abella“ an all ihre Fans schicken, die ihren Song auf Spotify vorspeichern.

Sie ist auch auf OnlyFans

Der ehemalige Disney-Teenie-Star hat in der Vergangenheit bereits einen PornHub-Film gedreht und machte im letzten Sommer Schlagzeilen, als sie zu OnlyFans wechselte, dem kostenpflichten Abonnementdienst, auf dem Promis intime Schnappschüsse und Videos von sich teilen. Thorne bot damals drei Nacktbilder für 200 US-Dollar an – und wurde sofort zu einem der erfolgreichsten Stars auf der Plattform, indem sie 1 Million US-Dollar an einem Tag einsackte.