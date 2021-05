Ben Dolic tritt nun doch beim „Free ESC“ an

09.05.2021 09:13 Uhr

Am 15. Mai steigt bei ProSieben der "Free ESC". Wie spot on news aus Produktionskreisen erfuhr, wird dabei Ben Dolic antreten. Wahrscheinlich für sein Heimatland Slowenien...

Zum zweiten Mal veranstaltet ProSieben den „Free European Song Contest“, kurz „Free ESC“. Wer bei dem Wettbewerb in gut einer Woche für die einzelnen Länder antritt, gab der Sender bislang allerdings nicht bekannt. Die Nachrichtenagentur spot on news erfuhr nun jedoch aus Produktionskreisen, dass Ben Dolic (24) mit dabei sein wird. Höchstwahrscheinlich wird er dann für sein Heimatland Slowenien die Fahnen hochhalten.

Bestätigen wollte der Münchner Privatsender die Teilnahme des 24-Jährigen allerdings (noch) nicht. Auf Anfrage von spot on news erklärte ProSieben lediglich: „Wir freuen uns über Spekulationen, beteiligen uns aber nicht daran.“ Die komplette Teilnehmerliste des „Free European Song Contests“ 2021 verkünde der Sender „am 12. Mai live auf unserer digitalen Pressekonferenz“.

2020 sollte Ben Dolic Deutschland beim ESC vertreten

Ben Dolic hatte vergangenes Jahr eigentlich für Deutschland mit dem Titel „Violent Thing“ beim Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam antreten sollen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die Großveranstaltung jedoch abgesagt. Ob er seine Teilnahme dieses Jahr nachholt, war zunächst unklar. Im November des vergangenen Jahres gab Dolic dann jedoch bekannt, nicht erneut antreten zu wollen. Stattdessen steigt für Deutschland am 22. Mai der 26-jährige Hamburger Jendrik Sigwart mit dem Song „I Don’t Feel Hate“ in den ESC-Ring.

Der „Free European Song Contest“ fand 2020 zum ersten Mal als Alternativveranstaltung statt, nachdem der eigentliche ESC abgesagt wurde. Als Sieger ging Nico Santos (28) hervor, der für Spanien antrat. Die Idee stammt von ProSieben-Urgestein Stefan Raab (54). Bei dem Wettbewerb, der am 15. Mai ab 20:15 Uhr im Live-TV ausgetragen wird, schicken insgesamt 16 Länder Musiker an den Start. Sie alle buhlen um jeweils zwölf zu vergebende Punkte pro Land.