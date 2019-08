Ben Zucker: Hier ist das Video zu „Wir lieben uns wieder“

Ben Zucker erfreute Anfang Juni mit dem neuen Album „Wer sagt das?!“ Gleich in der ersten Woche nach Veröffentlichung schoss sein ungeduldig erwarteter Longplay-Zweitling als höchster Neueinstieg auf einen sensationellen 3. Platz der Album-Charts und versetzte Fans wie Kritiker gleichermaßen in einen buchstäblichen Zucker-Rausch!

Und nicht nur das: Zusätzlich ist er mit seinem Debütalbum „Na und?!“ zeitgleich zum 100. Mal in den offiziellen Deutschen Charts gelistet! Damit hat der Berliner Sänger in Rekordzeit vollbracht, was bisher kaum einem anderen deutschen Künstler gelungen ist: In weniger als zwei Jahren hat sich Ben Zucker zu einem der erfolgreichsten männlichen Solo-Acts in der deutschsprachigen Musik entwickelt. Kürzlich koppelte er mit „Wir lieben uns wieder“ die neue Single aus seinem aktuellen Album aus. Seit heute gibt’s das Video dazu.

Viel Autobiographisches

„Ich möchte das Publikum bewegen“, so Ben Zucker. „Das gelingt nur, wenn man schonungslos ehrlich ist. Wer sagt, dass man sich nach einer Trennung nicht wieder zusammenraufen und ein zweites Mal glücklich werden kann? Alle meine Stücke spiegeln meine persönlichen Erfahrungen wider. Die schönen, aber auch die weniger schönen. Jede Textzeile beinhaltet etwas Autobiographisches und erzählt aus meinem Leben. Ich stehe zu dem, was und wer ich bin. Das alles gehört zu mir. Und ich freue mich, meine Hörer daran teilhaben zu lassen.“