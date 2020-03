Ben Zucker: Hier ist das Video zur neuen Single „Genau jetzt“

Hier ist das Video zur neuen Single „Genau jetzt“ von Ben Zucker. Der Clip konnte in den letzten zwei Tagen schon über 115.000 Views sammeln.

Mit „Genau jetzt“ veröffentlicht der charismatische Berliner Sänger den zweiten Vorab-Track aus seinem am 12. Juni folgenden Album „Wer sagt das?! Zugabe!“ – ein sofort mitreißendes Stück über ewige Freundschaft, Zusammenhalt und gemeinsame Abenteuer. Darüber, das Hier und Jetzt voll auszukosten, statt seine Gedanken an den nächsten Tag zu verschwenden. „Es gibt Augenblicke, die sind einfach perfekt. Man möchte sie am liebsten anhalten und für die Ewigkeit einfangen“, so Ben Zucker über seinen brandneuen Ohrwurm.

„Diese Kraft möchte ich nun zurückgeben!“

„Diese Momente sind es doch, die das Leben erst lebenswert machen. Wir sollten sie so gut es geht nutzen und sie mit den Menschen genießen, die uns am wichtigsten sind. Natürlich habe ich den Song auch allen Fans gewidmet, mit denen ich genau diese unvergesslichen Momente immer wieder während meiner Konzerte erlebe. Dieses Glück und diese Kraft möchte ich nun zurückgeben!“

Ben Zuckers kommendes Album „Wer sagt das?! Zugabe!“ enthält neben 13 Original-Tracks auch eine Sonderedition fünf komplett neue Studiosongs. Als besonderen Bonus erhalten alle Fans den vollständigen Live-Mitschnitt von Ben Zuckers grandiosem Tour-Finale in Berlin auf zwei weiteren CDs!

Zusätzlich erscheint „Wer sagt das?! Zugabe!“ als Live-DVD, Live-BluRay sowie als limitierte Super Deluxe-Edition – bestehend aus drei CDs, zwei DVDs sowie einer BluRay – auf der zusätzlich eine Dokumentation zu finden ist.