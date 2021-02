Ben Zucker: Hier ist „Guten Morgen Welt“ – klingt nach Riesenhit

12.02.2021 17:00 Uhr

Immer schon war Ben Zucker eine Kämpfernatur. Ein waschechter Lebenskünstler, der sich auch von einem Schicksalsjahr wie 2020 nicht kleinkriegen lässt. Ganz im Gegenteil!

Die unfreiwillige Auszeit hat der Berliner genutzt, um hart an sich zu arbeiten, neue Songs zu schreiben und sich pünktlich zum Jahresbeginn von seiner stärksten, packendsten Seite zu präsentieren! Mit „Guten Morgen Welt“ legt Ben Zucker nun den ersten Vorboten seines kommenden Albums „Jetzt erst recht!“ vor.

Ben Zuckers Botschaft: Alle Hürden im Leben als Gelegenheit betrachten, um zu wachsen und sich mutig neuen Herausforderungen entgegenzustellen. Eine Philosophie, mit der sich der 37-jährige Sänger und Musiker in Rekordzeit zum beliebtesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands entwickelt hat: Die Nummer 1 in den offiziellen Deutschen Albumcharts, mehr als 600.000 verkaufte Tonträger, über 200 Millionen Streams seiner Hits und eine triumphale Sold-Out-Arena-Tour im Herbst 2019 durch ganz Deutschland sprechen für sich.

Nun demonstriert Ben Zucker mit seinem nächsten Album „Jetzt erst recht!“, dass er noch lange nicht auf dem Höhepunkt seines Erfolges angekommen ist, sondern seinen steilen Aufstieg gerade erst begonnen hat!

Klingt wie ein Ohrwurm

Mit „Guten Morgen Welt“ schlägt Ben Zucker nun das nächste Kapitel in seiner aufregenden Geschichte auf: Ein hoffnungsvoll-mitreißender Ohrwurm über neue Anfänge und davon, sämtliche Probleme unerschrocken anzupacken und sein Glück mit eigenen Händen zu schmieden. Verpackt in seinen einzigartigen Power-Mix aus modernem Pop-Schlager und Rock zementiert Ben Zucker seinen Ausnahmestatus als absoluter Megastar innerhalb der deutschsprachigen Musik, der auch seinen Fans Mut machen will.

Mut, selbst in aussichtslosen Situationen niemals aufzugeben, sondern mit einer unerschütterlichen „Jetzt erst recht!“-Einstellung für seine Träume zu kämpfen. Eine dringend nötige, positive Message in einer schwierigen Zeit.

Schön auch, dass seine Stimme nicht mehr so künstlich gepresst tief klingt, sondern wesentlich natürlicher als bislang.

Neues Album kommt im April – Tour verschoben

Das Album „Jetzt erst recht!“ folgt im April 2021 und wird nicht nur als Standard-CD, sondern auch in der limitierten Zuckerdosen-Edition und im exklusiven „Ich find Schlager Toll!“- Regenjacken-Merchbundle verfügbar sein.

Die ursprünglich für Herbst 2020 geplanten Zusatztermine seiner großen Arena-Tournee wurden aufgrund der momentanen COVID19-Pandemie ins Frühjahr 2022 verlegt und wegen der großen Nachfrage um 10 Städte auf nun 22 Termine erweitert.