Ben Zucker: Neues Video „Bist du der Mensch“ und Live-Show im Netz!

26.03.2021 15:20 Uhr

Mit seiner neuen Single „Bist du der Mensch“, stellt Ben Zucker für uns alle die Frage, ob wir diesen Partner bereits gefunden haben. Einen, der bleibt und uns durch alle Lebensphasen begleitet und versteht.

Ben Zucker hat bewiesen, dass er Bühnen zum Beben und Fans zum Toben bringen kann. Seine Megahits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ oder „Wer sagt das?!“ brachten konstant vom ersten Ton an Power in die Boxen und Stimmung ins Publikum.

Darum geht’s in „Bist Du der Mensch“

Doch wer seine Alben kennt oder schon einmal auf einem seiner Live-Konzerte war, der weiß, dass Bens markante Stimme nicht nur mit lauten Tönen begeistert, sondern besonders auch mit leisen. Auf jedem seiner bisherigen gold- und platinprämierten Tonträger fanden sich auch stille Momente. Dort bekam Ben mit rauen und zugleich sanften Klängen ganz viel Platz zum Singen und weckte damit tiefe Emotionen im Zuhörer.

Mit „Bist du der Mensch“ wird so eine Ballade endlich ganz nach vorne gestellt. Der Song handelt von einem der größten Wagnisse im Leben: Dem Versprechen und dem Vertrauen, immer füreinander da zu sein. Bens Beschäftigung damit kommt nicht von ungefähr.

Schock-Shutdown 2020

Drei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung war der Ausnahmemusiker Ende 2019 in der ausverkauften Mercedes-Benz – Arena seiner Heimatstadt Berlin angekommen. Und dann – machte das Land dicht. Aus dem donnernden Applaus der Menschen wird Ben im Frühjahr 2020 – wie hunderttausende seiner Kollegen – sein Wohnzimmer verbannt.

In der plötzlichen Stille zuhause beginnt das Kopf-Karussell sich zu drehen, und Themen wie gescheiterte Beziehungen oder überzogene Ansprüche an sich selbst bringen ihn um den Schlaf. Solange, bis er beginnt, sie in Songs zu verarbeiten.

Neues Album

Wir alle haben in diesem Jahr erlebt, wie wichtig es in solchen Zeiten ist, jemanden ganz nah zu wissen. Jemanden, der „auf mich setzt“ und „meine kleine Welt bewegt“, wie Ben es selbst sagt. Allein bei diesem ergreifend ehrlichen Song mitzusingen spendet Trost und gibt einem das Gefühl, mit derselben Unsicherheit und Hoffnung nicht allein zu sein.

„Bist du der Mensch“ spannt nach „Guten Morgen Welt“ eine wundervolle Bandbreite für das kommende Album „Jetzt erst recht!“ auf: Zwischen himmelhochjauchzend und melancholischer Wärme. Mit der zweiten Vorabsingle nach „Guten Morgen Welt“ zu seinem neuen Album hätte Ben kaum ein besseres Gespür beweisen können.

Live-Show im Netz

Das neue Album „Jetzt erst recht!“ wird am 16. April 2021 veröffentlicht.

Als Dankeschön an seine Fans für die treue Unterstützung in den letzten Monaten gibt Ben Zucker am Montag, dem 29. März um 19:30 Uhr ein exklusives digitales Mini-Konzert, bei dem er nicht nur „Bist du der Mensch“, sondern auch „Guten Morgen Welt“ zum ersten Mal live performen wird.

Das Konzert wird live auf den Facebook-Channels von Ben Zucker & Semmel Concerts gestreamt.