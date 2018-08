Benjamin Boyce wird 50 Jahre jung!

Donnerstag, 23. August 2018 13:35 Uhr

Will man gar nicht glauben: Benjamin Boyce, umschwärmter Star der erfolgreichen Boyband ‚Caught in The Act‘, feiert heute seinen 50. Geburtstag! Happy Birtday!

Der britische Musiker, der immerhin rund eine Millionen deutsche Mark mit seiner einstigen Band in den Neunzigern verdiente, lebt seit drei Jahren in Köln und kämpft nun schon mit körperlichen Beschwerden. „Ich muss jeden Morgen und Abend Übungen machen – Arthrose. Ich habe jahrelang auf der Bühne meinem Körper alles abverlangt, machte während der Shows Flic-Flacs“, erzählte er im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung. „Jetzt kriege ich dafür die Rechnung.“

Wie er seinen heutiges Jubiläum feiert, verriet Benjamin derweil m Interview mit klatsch-tratsch.de. „Ich feiere meinen 50. Geburtstag heute im Kreise meiner Familie in der Nähe von Amsterdam und freue mich darauf da mit meiner Familie zusammen zu sein, die ich ja nur selten sehe.“

Quelle: instagram.com



Duett ist in der Pipeline

Und wie geht’s musikalisch weiter? Dazu sagte er dieser Seite: „Nachdem ich ja eigentlich immer „on Tour“ bin (meist auf 90er Jahre-Shows) – zuletzt am letzten Wochenende in Rammingen vor fast 12.000 Leuten, – wird es bald auch wieder musikalisch etwas Neues von mir geben. Allzu viel darf ich noch nicht verraten, aber es wird ein Pop Duett, ein Featuring mit einem anderen Künstler. Seid gespannt!“

Die englisch-niederländische Boygroup Caught In the Act bestand von 1992 bis 1998. Mit Gastauftritten in der RTL-Soap ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ kam der Durchbruch. 2015 gab s ein Comeback, bei dem Boyce, Sohn einer Pianistin und eines Cellisten, aber nicht dabei sein wollte. (KT)