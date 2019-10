Benji & Fede: Neues heißes Popduo

In Italien sind sie bereits große Stars, in der Schweiz feiern sie mittlerweile auch schon große Erfolge – die Rede ist vom italienischen Popduo „Benji & Fede“. Die beiden Musiker aus Modena landeten im Sommer mit ihrem Hit „Dove e quando“ auf Platz 1 in den italienischen Single-Charts, in der Schweiz belegen sie aktuell Platz 9. Aber wer sind die beiden Jungs eigentlich?

Benji alias Benjamin Mascolo (26) und Fede, der eigentlich Federico Rossi (25) heißt, lernten sich im Internet kennen, wurden Freunde und taten sich bald als musikalisches Duo zusammen. Unter dem Namen „Benji&Fede“ veröffentlichten sie anfangs Coverversionen bekannter Songs auf ihrem YouTube-Kanal. Infolge einer von organisierten Auftrittsreihe auf öffentlichen Plätzen wurden die beiden schließlich von einem Talentscout entdeckt, der für „Warner Music Italia“ arbeitete.

Erste Erfolge

Die beiden Musiker wurden daraufhin zu kleinen Stars in ihrer Heimat. Im Sommer 2015 traten sie im Rahmen eines Festivals auf und feierten mit ihrem Song „Tutta d’un fiato“ daraufhin große Erfolge. Im Oktober des Jahres folgte das Debütalbum „20:05″ mit dem sie direkt an die Spitze der italienischen Album-Charts schossen. Es folgte eine weitere Single, die erste Tournee und sie traten gemeinsam mit bekannten italienischen Musikern beim „Sanremo-Festival“ 2016 auf.

Im März des Jahres folgte ihre Autobiografie „Vietato smettere di sognare“ zu deutsch: „Aufhören zu träumen verboten“. Im Juni dann der nächste Kracher: Gemeinsam mit dem spanischen Sänger Xriz (26) nahmen sie eine neue Version dessen Songs „Eres mía“ auf und bauten sich somit auch eine Fangemeinde im spanischen und lateinamerikanischen Raum auf. Anfang Oktober 2016 erschien das zweite Album „0+“ von „Benji&Fede“, im darauffolgenden Jahr war „Tutto per una ragione“, ein Duett mit der erfolgreichen italienischen Popsängerin Annalisa (34) einer der Sommerhits in ihrem Heimatland.

Deutschland-Erfolg blieb bisher aus

Das dritte Album „Siamo solo noise“ von 2018 schoss erneut durch die Decke, sorgte mit dem Song „Moscow Mule“ für einen neuen Sommerhit. 2019 bescherte ihnen ihr dritter Sommerhit in folge „Dove e quando“ schließlich den ersten Nummer-eins-Hit.In Deutschland sind die beiden Tattoo-Liebhaber noch so gar nicht bekannt und das obwohl ihre Songs durchaus Potenzial haben auch den hiesigen Geschmack zu treffen.

Für die kalte Jahreszeit kann man sich den dunkelhaarigen Benji und den blondierten Fede aber auf jeden Fall vormerken. Ihre Musik versprüht so viel sommerliche Leichtigkeit und verbreiten großartiges Strandfeeling, dass man sich sofort an die sonnigen Küsten Italiens versetzt fühlt. Zum Reinhören, durchhören und me(e)hr hören gibt es hier das offizielle Musikvideo zum Sommerhit 2019 von „Benji&Fede“: