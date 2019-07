Beyoncé: Alles über ihre neue Single „Spirit“

Mittwoch, 10. Juli 2019 13:57 Uhr

Beyoncés neue Single erschien kurz vor der Veröffentlichung ihres vom ‚Der König der Löwen‘ inspirierten Albums.

Die 37-jährige, 23-fache Grammy preisgekrönte Sängerin brachte die Single ‚Spirit‘ heraus, die im Remake des Films zu hören sein wird, in dem sie die Stimmme von Nala spricht. Beyoncé ist Executive Producer von „The Lion King: The Gift Album“, eine musikalische Ode an die klassische Geschichte von Disneys Spielfilm „Der König der Löwen„.

Beyonce hat das Song-Album zusammengestellt

Der Song, der heute am Abend weltweit erhältlich ist, wurde für den Film von IIya Salmanzadeh, Timothy McKenzie und Beyoncé geschrieben und wird von Beyoncé und IIya und Labrinth produziert. Mit diesem von Beyoncé zusammengestellten Album gelang ihr eine meisterhafte Klanglandschaft, die einige ihrer Lieblingskünstler mit den talentiertesten und wichtigsten afrikanischen Künstlern unserer Zeit zusammenbringt, um sowohl dem legendären Film Tribut zu zollen als auch die authentischen Klänge der afrikanischen Musik in die Welt zu bringen.

Der Star war natürlich bei der Produktion des Albums mit dabei und sagte in einem Statement: „Das ist akustisches Kino. Es ist eine ganz neue Art der Erzählkunst. Ich wollte mehr als nur eine Ansammlung von Tracks zusammenstellen, die an dem Film angelehnt sind. Es ist eine Mischung aus Genres und eine Kollaboration, die nicht nur einen Sound beinhaltet. Darin sind R&B, Hip-Hop und Afro Beats zu hören. Ich wollte, dass sich alle auf ihre eigene Reise begeben, um die Handlung verknüpfen zu können. Jeder Song wurde geschrieben, damit sich der Zuhörer die Handlung besser vorstellen kann, während sie sich eine neue moderne Interpretation anhören.“

Film startet am 19. Juli in den Kinos

Die Sängerin machte ihre Fans auf den Song aufmerksam, indem sie von sich ein Bild auf Instagram teilte, auf dem sie gegenüber ihrer Filmfigur zu sehen ist. Auch Disney teilte das Foto von ihr und Nala und bestätigte die neue Platte über ihren Account auf Instagram.

Die Schauspielerin hat außerdem einen Song auf dem originalen Disney-Soundtrack des Live-Action Remakes des Films beigesteuert. Der Soundtrack wird am 11. Juli erscheinen und eine Version von Sir Elton Johns ‚Can You Feel the Love Tonight‘ haben, die von der ‚Halo‘-Interpretin und Donald Glover gesungen wird, der im Film Nalas Liebsten Simba spricht.

Der Original-Kinofilm-Soundtrack „The Lion King“ wird von Hans Zimmer und Regisseur Jon Favreau produziert. Der digitale Soundtrack soll am 11. Juli veröffentlicht werden. Der Film ‚Der König der Löwen‘ kommt am 19. Juli in die Kinos.