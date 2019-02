Mittwoch, 27. Februar 2019 21:02 Uhr

Bhad Bhabie hat das mit Spannung erwartete Musikvideo zu ihrer aktuellen Single „Bestie (Feat. Kodak Black“) veröffentlicht. Der Clip kann jetzt im offiziellen YouTube-Kanal der Rapperin angesehen werden, Regie führte Michael Garcia.

In dem vierminütigen Mini-Film terrorisiert Bhad Bhabie eine Gruppe von Freunden mit einem Serienkiller, der zu unserer Überraschung von keinem anderen als dem großen DMX gespielt wird.

„Bestie (feat. Kodak Black)” wurde Ende Januar über eine exklusive Snapchat Lens Challenge veröffentlicht, mit der zugleich die kommende Snap Original Doku-Reihe Bringing Up Bhabie vorgestellt wurde, deren erste Staffel vergangene Woche bei Snapchats Discovery Premiere zu Ende ging. Die zwölfteilige Serie war schlagartig ein großer Erfolg und hatte schon nach 24 Stunden mehr als 10 Millionen Views.

„Arrogant wie eh und je“

Neben dem Coup ihres eigenen Snap Originals und einem Makeup-Deal mit Copycat Beauty startete Bhad Bhabie das Jahr 2019 mit ihrem ersten Kracher, „Babyface Savage (feat. Tory Lanez)”. Das begleitende Musikvideo ist mit über 18 Millionen YouTube-Views ebenfalls ein Smash-Hit.

Quelle: instagram.com

Auch von der Kritik wurde „Babyface Savage (feat. Tory Lanez)” gerühmt, so schrieb The FADER, „sobald der der Kofferraum-erschütternde Bass reinknallt, verschwenden Bhabie und Lanez keine Sekunde und servieren einen hochexplosiven Flow, allenfalls unterbrochen durch gelegentliches Ein- und Ausatmen.“

Quelle: instagram.com

„Bhabie zeigt ihr Wachstum als MC“, merkte Complex an, „mit weiteren Sounds, die in die heutige Hip-Hop-Landschaft passen.“ „Explosiv“, befand auch Billboard. „Bregolis kecke Reime sind arrogant wie eh und je … Bhad Bhabie scheint beständig besser zu werden, je tiefer sie in ihre knospende Karriere eintaucht.“