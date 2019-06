Bhad Bhabie: Das gemeinste Mädchen im Netz schlägt doppelt zu

Freitag, 28. Juni 2019 17:51 Uhr

Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus – oder, in diesem Fall: schnapp dir gleich einen ganzen Limonaden-Laster. Bhad Bhabie hat heute ihre brandneue Single mit Rapper NLE Choppa veröffentlicht. „Get Like Me“ wird von einem farbenfrohen Video begleitet, das in Bhad Bhabies YouTube-Kanal angesehen werden kann.

„Get Like Me (feat. NLE Choppa)” folgt auf die Doppel-Veröffentlichung zweier neuer Singles von Bhad Bhabie im letzten Monat, „Lotta Dem” und „Spaz (feat. YBN Nahmir)”. Beide Tracks wurden von führenden Medien einmal mehr mit großem Applaus bedacht, so schwärmte der Rolling Stone: „Bhad Bhabie hat zwei clubbige neue Singles veröffentlicht … unverkennbar von der Sommerszeit geleitet. ‚Lotta Dem’ ist ein klassischer Tanztrack, während ‚Spaz’ auf andere Weise Hitze erzeugt, indem Bhabie und der aufstrebende Rapper YBN Nahmir aus Alabama sich für einen Diss-Track zusammentun.“

Ein krasses Jahr

„Lotta Dem” und „Spaz (Feat. YBN Nahmir)” folgen auf Bhad Bhabies „Bestie (feat. Kodak Black)“. Veröffentlicht Ende Januar, wurde der Track allein in den USA über 33 Millionen Mal gestreamt und ist damit Bhad Bhabies bisher am rasantesten wachsende Single. Das erweiterte „Bestie“ Musikvideo, gedreht unter der Regie von Michael Garcia und mit dem legendären DMX in der zweiten Hauptrolle, steht in Bhad Bhabies YouTube-Kanal bei über 26 Millionen Views.

Zu all dem hat die letztjährige Durchbruch-Hitsingle „Gucci Flip Flops (feat. Lil Yachty)” in den USA nun Platin-Status erreicht – Bhad Bhabie ist damit die jüngste Künstlerin in diesem Jahrzehnt, die diese Auszeichnung erhalten hat. Das offizielle Video erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit und steht inzwischen bei über 122 Millionen YouTube-Views.