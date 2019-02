Bilderbuch: Das ist ihr brandneues Video

Mittwoch, 6. Februar 2019 14:56 Uhr

Nachdem die Jungs von Bilderbuch letzten Freitag mit „LED Go“ die vorabsingle zum kommenden Album veröffentlicht haben, steht heute die Premiere vom dazugehörigen Video an. Das Ergebnis ist ganz schön abgefahren.

„LED Go“ ist die erste Single aus dem am 22. Februar erscheinenden Album „Vernissage My Heart“. Wer sich die neuen Songs live anhören möchte, hat diesen Sommer ganz gute Chancen die Österreicher in der Nähe oder bei einem Festival zu sehen.

Dem Höhepunkt nah

Bilderbuch werden in diesem Jahr bei zahlreichen Konzerten live zu erleben sein, wobei ihre eigenen Open Air-Shows vor dem ehrwürdigen Schloss Schönbrunn in Wien den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere markieren dürfte. Wegen großer Nachfrage, wurde vor Kurzem eine Zusatzshow am Folgetag angesetzt. Damit werden Bilderbuch in der österreichischen Hauptstadt an beiden Abenden zusammen vor ca. 30.000 Fans auftreten

Quelle: instagram.com

Das sind die Tourdaten

06.04.2019 Würzburg – Posthalle

07.04.2019 Stuttgart – Beethovensaal

08.04.2019 Offenbach – Capitol

09.04.2019 Oberhausen – Turbinenhalle

11.04.2019 Leipzig – Haus Auensee

12.04.2019 Hannover – Capitol

13.04.2019 Köln – Palladium

14.04.2019 Kassel – Stadthalle

16.04.2019 München – Zenith

17.04.2019 Hamburg – Docks

18.04.2019 Berlin – Columbiahalle

24.04.2019 Innsbruck – Dogana

25.04.2019 CH-Basel -Volkshaus

26.04.2019 CH-Zürich – X-Tra

24.05.2019 AT-Wien – Open Air Schloss Schönbrunn (ausverkauft)

25.05.2019 AT-Wien – Open Air Schloss Schönbrunn (Zusatzshow)

13.07.2019 AT-Linz – Donaulände Open Air

24.08.2019 AT-Linz – Freiluftarena B