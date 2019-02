Bilderbuch stellen EU-Ausweise aus! Dürfen die das?

Montag, 18. Februar 2019 18:07 Uhr

Seit gestern Nachmittag kursieren auf den unterschiedlichen sozialen Medien EU-Ausweise. Diese sind jedoch nicht von einer offiziellen EU Behörde ausgestellt, sondern sind vielmehr einer Aktion der österrreichischen Band Bilderbuch zu verdanken.

Unter dem Motto „Check your new identity. Be part of the european Family“ und dem Hashtag „#europa22“ bekennt Bilderbuch mit der Aktion, die parallel zum frisch veröffentlichten Song „Europa 22“ online ging, klar Farbe zu einem offenen Europa ohne Grenzen. So singt Sänger Maurice Ernst im Song: „Ein Leben ohne Grenzen. Eine Freedom zu verschenken. Eine Freiheit nicht zu denken.“

Quelle: instagram.com

In guter Gesellschaft

Damit präsentieren sich Bilderbuch so politisch wie noch nie zuvor und die Aktion geht viral: In nicht einmal 24 Stunden nahmen bereits über 70.000 Personen teil und erstellten sich einen entsprechenden EU-Passport. Unter anderem teilten auch Prominente wie Jan Böhmermann, Dendemann, Nura,Joko Winterscheidt oder AnnenMayKantereit ihre „neuen“ Papiere online und machten damit klar, wie sie über die europäische Zukunft denken.

Quelle: instagram.com

In einem Interview mit der österreichischen Zeitung Der Standard wurde Maurice Ernst gefragt, ob das in „Europa 22“ gezeichnete Bild von Europa als Ort persönlicher Freiheit nicht sehr vereinfachend sei: „Unglaublich vereinfachend! Die Komplexität der europäischen Idee kann man auch nicht in einem Song beschreiben. Der wäre prätentiös, weil er genau ist, oder er würde unangenehm werden, weil er erklärerisch ist. Freiheit und Hoffnung, darum geht es.“

„Europa 22“ ist nach „LED Go“ der zweite musikalische Vorbote zum zweiten neuen Album von Bilderbuch:„Vernissage My Heart“ erscheint kommenden Freitag (22.02.) nachdem bereits am 04.12. das Überraschungsalbum „mea culpa“ erschienen war. Hier kann man sich seinen eigenen Pass erstellen und herunterladen.