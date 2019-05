Billboard-Awards 2019: Das sind die Gewinner

Donnerstag, 2. Mai 2019 13:53 Uhr

Was für ein Abend! Das dürfte sich sicher der Mann des Abends bei den gestrigen Billboard Music Awards in Las Vegas gedacht haben. Denn Rapper Drake (32) sahnte gleich 12 Preise für seine Arbeit ab. Damit brach er übrigens den bisherigen Rekord von Taylor Swift. So hat der „In my Feelings“-Rapper nun insgesamt 27 – während Swift „nur“ auf 23 Billboard Awards kommt.

Der Abend hielt aber noch weitere Highlights bereit: So präsentierte Rapperin Cardi B (26), die sich über insgesamt über fünf Preise freuen durfte, ihre neuen Brüste und präsentierte mehr oder wenig unfreiwillig beim wilden Knutschen und Fummeln mit Ehemann Offset (27) ihr Heiligstes. Kleiner Lifehack am Rande: Mit nem Schlüppi an, wäre das nicht passiert …

Sehr tiefe Einblicke

Und sonst so? Pop-Großmütterchen Madonna (60) präsentierte einen spektakulären Hologramm-Auftritt ihres neuen Songs „Medellín“ gemeinsam mit Latino-Schnulliboy Maluma (25). Insidern zufolge soll das in die Tage gekommene „Material Girl“ für diese Show knackige 5 Mio. Euro – aus eigener Tasche – gezahlt haben. Sachen gibt’s …

Gewinner der Billboards-Awards 2019

Top Künstler

Drake

Bester Newcomer

Juice Wrld

Bester Künstler

Drake

Beste Künstlerin

Ariana Grande

Billboard Chart Achivement Award

Ariana Grande

Bestes Billboard 200 Album

Drake „Scorpion“

Bester Hot 100 Song

Maroon 5 ft. Cardi B „Girls Like You“

Beste Gruppe/Duo

Bts

Beste Kollaboration

Maroon 5 ft. Cardi B „Girls Like You“

Bester Billboard 200 Künstler

Drake

Bester Top 100 Künstler

Drake

Bester Streaming Künstler

Drake

Bester Streaming Song (Audio)

Travis Scott „Sicko Mode“

Bester Streaming Song (Video)

Drake „In My Feelings“

Bestverkaufter Künstler

Drake

Bestverkaufter Song

Maroon 5 ft. Cardi B „Girls Like You“

Beste Radio Künstler

Drake

Bester Radio Song

Maroon 5 ft. Cardi B „Girls Like You“

Bester Social Media Künstler

Bts

Beste Tour

Ed Sheeran

Bester R’N’B Künstler (gemischt)

The Weeknd

Bester R’N’B Künstler

The Weeknd

Beste R’N’B Künstlerin

Ella Mai

Beste R’N’B Tour

Beyoncé & Jay-Z

Bester R’N’B Song

Ella Mai „Boo’d Up“

Bestes R’N’B Album

Xxxtentacion „17“

Bester Rap Künstler (gemischt)

Drake

Bester Rap Künstler

Drake

Beste Rap Künstlerin

Cardi B

Beste Rap Tour

Beyoncé & Jay-Z

Bester Rap Song

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin „I Like It“

Bestes Rap Album

Drake „Scorpion“

Bester Rock Künstler

Imagine Dragons

Beste Rock Tour

Elton John

Bester Rock Song

Panic! At The Disco „High Hopes“

Bestes Rock Album

Panic! At This Disco „Pray For The Wicked“

Bester Dance/EDM Künstler

The Chainsmokers

Bester Dance/EDM Song

Zedd, Maren Morris & Grey „The Middle“

Bestes Dance/EDM Album

The Chainsmokers „Sick Boy“

Bester Soundtrack

„The Greatest Showman“