22.12.2020 22:40 Uhr

Billie Eilish: 2021 plant sie einen großen Schritt nach vorn

Billie Eilish hat für 2021 eine "neue Ära" angekündigt.

Die „Therefore I Am“-Interpretin hat ihren Fans mitgeteilt, dass sie demnächst genauere Details zu ihren Albumplänen fürs nächste Jahr bekanntgeben will. Während des Corona-Lockdowns hatte Billie mithilfe ihres Bruders und Produzenten Finneas O’Connell ihre zweite Studio-LP fertiggestellt.

Eine neue Ära beginnt

Nun erklärte Billie Eilish in ihrer Instagram-Story: „Es wird das Ende einer Ära. Ich werde euch eine neue Ära geben. Ich muss einige Ankündigungen machen, ich muss einige Sachen veröffentlichen.“ Der Nachfolger ihres Hit-Albums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ aus 2019 scheint eine vielversprechende Platte zu werden, wie Billie selbst ankündigt: „Es ist mein Lieblingskunstwerk. Es ist so angenehm und befriedigend und ich freue mich so sehr darauf, dass die Leute das Album hören können.“

Antrieb durch Mutti

Dass das Album überhaupt zustande kam, haben die ‚Bad Guy‘-Interpretin und Finneas ihrer Mutter Maggie zu verdanken. Billie erzählt weiter: „Nach einem Monat Quarantäne waren wir total uninspiriert. Meine Mutter sagte ‚Warum macht ihr keinen Plan? Einfach drei Tage die Woche, so stellt ihr sicher, dass ihr genug Zeit zum Arbeiten habt.‘ Das haben wir gemacht und gleich am ersten Tag schrieben wir ‚my future‘. Am ersten Tag. Wir machten mehr als jemals zuvor in so einem Zeitraum.“ (Bang)