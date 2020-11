12.11.2020 19:36 Uhr

Billie Eilish allein in der Shoppingmall: Hier ist „Therefore I Am“

Die fünffache Grammy Gewinnerin Billie Eilish (Darkroom/Interscope Records) hat soeben ihre neue Single „Therefore I Am“ veröffentlicht. Hier ist das offizielle Video, bei dem Billie selbst Regie geführt hat.

Das Video wurde in einer leeren Shopping Mall, in der Billie früher selbst oft gewesen ist, aufgenommen. Premiere feierte der Clip zunächst bei MTV live, bei MTVU sowie auf dem Viacom Timesquare Billboard.

Spektakulärer Livestream

Letzten Monat performte Billie ihren weltweiten Livestream „Where Do We Go? The Livestream”. Mit bahnbrechenden Technologien und mehreren Kameras brachte Billie eine einzigartige, virtuelle Experience mit einem kompletten Live Set direkt in die Wohnzimmer der Fans.

Am Sonntag, den 22. November, wird Billie Eilish die Weltpremiere ihrer neuen Single bei dem American Music Awards performen, bei denen sie in 2 Kategorien nominiert ist: In der Kategorie Favorite Artist – Alternative Rock und Favorite Social Artist.

Aktuelle Facts

“Billie Eilish: The World’s ALittle Blurry”, eine Doku über Billie, unter der Regie von R.J. Cutler (“Belushi,” “The September Issue,” “The War Room) wird im Februar 2021 in den Kinos und auf Apple TV+ Premiere feiern.

2019 veröffentliche Billie Eilish ihr Album “When We All ASleep, Where Do We Go?” und räumte bei den Grammys gleich fünf Trophäen ab:

Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year und Best Pop Vocal Album.

Mit “No Time To Die” veröffentlichte die 18-jährige 2020 den Titelsong zum kommenden James Bond Film. (PV)