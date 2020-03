Billie Eilish arbeitet an ihrem zweiten Album

Billie Eilish arbeitet an ihrem zweiten Studioalbum. Die 18-jährige Sängerin veröffentlichte 2019 ihre Debüt-Platte ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ Und ihr Bruder Finneas O’Connell, der derzeit auch als ihr Produzent fungiert, hat bestätigt, dass die beiden bereits an einer zweiten LP arbeiten.

Gegenüber ‚Vulture‘ erklärt Finneas: „Wir haben angefangen, an dem neuen Album zu arbeiten, und ich glaube, dass das Beste, das wir tun können ist, uns selbst nicht im Weg zu stehen. Das erste Album war sehr pur in seiner Intention. Wir wollten kein süßes Album schreiben.“

Eine neue Richtung

Und weiter: „Unser einziges Ziel war es, ein Album zu machen, das wir selbst mögen, das wir live spielen wollen. Ich denke, genauso werden wir es auch beim zweiten Album machen. All die anderen Dinge sind Nebeneffekte. Auf die kann man nicht abzielen.“

Bereits im letzten Jahr hatte Finneas erklärt, dass Billie und er demnächst einen eher experimentellen Weg einschlagen wollen, nachdem ihr Erstlingswerk eine Menge Mainstream-Awards abräumen konnte.

Bei der Grammy-Verleihung letzten Monat konnten die beiden Musiker sogar ganze vier Trophäen mit nach Hause nehmen. Im Interview sagt der Produzent dazu:

„Ich glaube, was Album 2 bisher angeht… Es gibt einfach eine Menge Geschichten, die wir nicht erzählen konnten. Wir wollen sie einfach alle erzählen und wir sind dabei etwas experimentell. Ich glaube, wenn du nicht versuchst, die Dinge etwas zu ändern, dann entwickelst du dich nicht.“