Billie Eilish: Das ist ihr Bond-Song „No Time To Die“

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish hat heute ihren neuesten Song „No Time To Die“, den offiziellen Titelsong des kommenden James-Bond-Films, veröffentlicht. Das Lied wurde von ihrem Bruder Finneas zusammen mit dem legendären britischen Produzenten Stephen Lipson produziert.

Die Orchesterarrangements wurden komponiert vom Frankfurter Hollywood-Export Hans Zimmer und dem britischer Orchestrator, Arrangeur und Dirigent Matt Dunkley. Die Gitarre spielt Johnny Marr. „No Time To Die“ ist ein weiterer Meilenstein, der den Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ am 2. April kraftvoll und emotional ankündigt.

Die 18-jährige Billie Eilish ist offiziell die jüngste Künstlerin in der Geschichte, die einen James-Bond-Titelsong geschrieben und aufgenommen hat. Sie wird ihn zum ersten Mal live aufführen bei den kommenden The Brit Awards in London am 18. Februar, begleitet von Finneas und Hans Zimmer sowie Johnny Marr.

Produzenten begeistert

„Billie und Finneas haben für ‚Keine Zeit zu sterben‘ einen unglaublich kraftvollen und bewegenden Song geschrieben, der perfekt auf die emotionale Geschichte des Films abgestimmt ist“, sagen Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, die Produzenten des Filmes.

Billie Eilish erklärte: „Es fühlt sich verrückt an, in jeder Hinsicht daran beteiligt zu sein. Es ist eine große Ehre, das Titellied zu einem Film zu schreiben, der Teil einer so legendären Serie ist. James Bond ist das coolste Filmfranchise, das es je gab. Ich stehe immer noch unter Schock.“ Finneas fügt hinzu: „Das Schreiben des Titelsongs für einen Bond-Film ist etwas, wovon wir schon unser ganzes Leben lang geträumt haben. Es gibt keine ikonischere Verbindung von Musik und Kino. Wir fühlen uns so glücklich, eine kleine Rolle in einem so legendären Franchise zu spielen. Lang lebe 007!“

